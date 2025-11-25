Blesková jablková limonáda so škoricou. Jesenný hit, ktorý hravo prekoná aj klasický mušt

Jablková limonáda
Jablková limonáda Foto: depositphotos.com

Keď sa dni skracujú a vonku začína prevládať chlad, človek má prirodzene chuť siahnuť po nápojoch, ktoré prevoňajú domácnosť a zároveň dodajú pocit pohody. Obdobie pred zimou a prvé mrazivé dni sú ideálne na jednoduché domáce recepty, pri ktorých netreba stráviť veľa času v kuchyni, no výsledok poteší celú rodinu.

Jablková limonáda so škoricou je presne ten typ nápoja, ktorý sa dá pripraviť kedykoľvek – z bežných surovín, ktoré často máte doma. Hodí sa na víkendové popoludnia, k večernej pohode pri filme alebo ako ľahká alternatíva k teplým čajom. Je rýchla, ľahká a pri varení navyše krásne prevonia byt vôňou jabĺk a škorice, ktorá k zimnému obdobiu jednoducho patrí.

Prečo je ideálna práve teraz?

  • Jablká majú sezónu – v obchodoch aj domácich pivniciach ich je stále dostatok.
  • Škorica je typická zimná vôňa, ktorá sa spája s Vianocami a studenými dňami.
  • Zahreje aj osvieži – teplá verzia príjemne prehreje po príchode z vonku, studená zasa osvieži počas dňa bez zbytočnej sladkosti.
  • Je to jednoduchý nealkoholický nápoj, ktorý môžu piť aj deti.

Nápoj nemá žiadne zázračné účinky na zdravie, ale je bezpečný, chutný a prirodzene obsahuje vitamín C z jabĺk a citróna. To sa v období, keď je vonku chladno, vždy hodí.

Recept na zimnú jablkovú limonádu so škoricou

Suroviny:

  • 3 väčšie jablká
  • 1 citrón
  • 1 liter vody
  • kúsok celej škorice alebo ½ lyžičky mletej
  • med podľa chuti

Postup:

  1. Jablká umyte, nakrájajte na kúsky a zbavte jadrovníkov.
  2. Dajte ich do hrnca, zalejte vodou, pridajte citrónovú šťavu a škoricu.
  3. Zahrievajte, kým jablká nezmäknú.
  4. Zmes rozmixujte a preceďte cez jemné sitko, aby bol nápoj hladký.
  5. Nechajte vychladnúť a podľa chuti doslaďte trochou medu.
  6. Podávajte vychladené alebo jemne ohriate, podľa toho, čo vám aktuálne viac sedí.

Tipy, ako si nápoj upraviť

Keďže sa blíži zimné obdobie, môžete limonádu vylepšiť aj sezónnymi prísadami:

  • plátok pomaranča alebo mandarínky – dodajú plnšiu, sviatočnú vôňu
  • štipka klinčekov – typická zimná korenistá aróma
  • vanilka – zjemní chuť a prepojí sa so škoricou
  • perlivá voda – získate domáci nealkoholický „zimný cider“

Všetky tieto prísady sú úplne bezpečné a nemenia základný charakter nápoja.

Prečo sa oplatí pripraviť si ho počas zimy

  • je rýchly a lacný
  • neobsahuje umelé prísady ani dochucovadlá
  • vonia presne tak, ako si mnohí predstavujú atmosféru pred Vianocami
  • ponúka príjemnú alternatívu k čaju či sladeným limonádam

Nie je to nápoj so špeciálnymi zdravotnými účinkami, ale ako doplnok pitného režimu počas chladných dní je viac než vhodný.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať