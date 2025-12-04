Biela vedie, no v interiéroch už vidieť aj odvážnejšie farby. Trendy na rok 2026 ukazujú zmenu

Maľovanie patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zmeniť vzhľad domova bez veľkých nákladov. Každoročne sa objavujú nové farebné trendy, no jedno sa nemení: biela farba zostáva najrozšírenejšou voľbou. Napriek tomu sa v posledných rokoch čoraz častejšie objavuje aj túžba po odvážnejších odtieňoch a osobitejšom vzhľade bývania.
Inšpirácia nielen z katalógov: video ako pomocník pri rozhodovaní
Pri výbere farieb už dnes ľudia nespoliehajú len na malé papierové vzorky v obchode. Veľkú úlohu zohrávajú fotografie interiérov, blogy, sociálne siete a, čoraz častejšie, aj videá.
Prečo je biela stále taká populárna?
Biela farba má v interiéroch pevné miesto. Jej výhody sú nesporné:
- opticky zväčšuje priestor
- pôsobí čisto a vzdušne
- ľahko sa kombinuje s akýmkoľvek zariadením
- vytvára neutrálny základ, ktorý neomrzí tak rýchlo
Ľudia ju často volia aj z praktických dôvodov — dobre kryje, ľahko sa premaľúva a nevyžaduje náročné rozhodovanie o kombináciách s nábytkom.
Odvážnejšie farby sa objavujú čoraz častejšie
Hoci neutrálne tóny dominujú, mnoho domácností dnes pracuje aj s výraznejšími farbami. Často nejde o úplnú premenu celého interiéru, ale skôr o vytvorenie akcentovej steny, ktorá dodá miestnosti dynamiku. Ide o spôsob, ako vniesť do priestoru charakter bez toho, aby zmeny pôsobili rušivo či príliš odvážne.
Zaujímavosťou je, že moderné farby majú veľmi dobré krycie vlastnosti, takže prípadné experimenty sú jednoduchšie ako kedysi. Ak sa človek rozhodne vrátiť späť k svetlejším tónom, už to nepredstavuje veľký problém.
Ktoré miestnosti sú pri výbere farby kľúčové?
Väčšina ľudí venuje najväčšiu pozornosť obývačke. Práve tam sa stretáva rodina aj návštevy, preto farba stien výrazne ovplyvňuje pocit z priestoru. Obľúbené sú kombinácie:
- svetlých tónov so zemitými farbami
- neutrálnych odtieňov zvýraznených jednou tmavšou stenou
- jemných pastelových farieb, ktoré pôsobia moderne a pritom pokojne
Pri kuchyniach či spálňach býva výber jednoduchší – ľudia uprednostňujú tlmené tóny, ktoré pôsobia harmonicky a nenápadne.
Odkiaľ ľudia čerpajú inšpiráciu?
Výber farby je dnes osobnejší než kedykoľvek predtým. Domácnosti sa už neriadia len odporúčaniami z obchodov, ale kombinujú viac zdrojov:
- sociálne siete plné fotografií interiérov
- magazíny o bývaní
- vlastné nápady a intuícia
- rady rodiny či priateľov, ktorí už maľovali
Často ide o spontánny proces, kde rozhoduje viac pocit než trend.
Čo ovplyvňuje výber farby v obchode?
Pri nákupe farieb zohráva úlohu viacero faktorov. Najčastejšie rozhoduje:
- cena a veľkosť balenia
- dostupnosť konkrétneho odtieňa
- kvalita farby a jej trvácnosť
- možnosť pozrieť si vzorky naživo
- ponuka štetcov, valčekov a ďalších pomôcok na jednom mieste
Mnohí dávajú prednosť predajniam, kde je možné získať odborné rady, kombinovať odtiene a konzultovať vhodnosť farby pre konkrétny typ povrchu.
Trendy naznačujú návrat k prírodným tónom
V interiérovom dizajne sú už dlhší čas obľúbené farby, ktoré pripomínajú prírodu — zelené, zemité alebo jemne teplé odtiene. Pôsobia upokojujúco a dobre ladia s drevom a prírodnými materiálmi, ktoré sú aktuálne veľmi populárne.
Okrem toho sa v moderných domácnostiach objavujú aj jemné pastelové farby – od svetlomodrých až po smotanovo ružové, ktoré dodávajú priestoru jemnosť bez prílišnej výraznosti.
Zhrnutie
- Biela je stále najčastejšie používaná farba v interiéroch.
- Ľudia však stále častejšie skúšajú aj výraznejšie odtiene, najmä na jednej stene.
- Trendy smerujú k prírodným, pokojne pôsobiacim farbám a pastelom.
- Pri výbere farby zohrávajú úlohu praktickosť, osobný pocit aj dostupnosť dobrých vzoriek.
- Moderné farby umožňujú jednoduché experimentovanie a rýchle zmeny podľa nálady či štýlu.