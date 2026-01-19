Biela kuchyňa ustupuje do úzadia. Rok 2026 patrí tmavému drevu a kameňu. Inšpirujte sa

Ak premýšľate o novej kuchyni alebo modernizácii tej existujúcej, pri rozhodovaní vám môže pomôcť to, kam sa interiérový dizajn posúva v posledných rokoch. Kuchyňa už nie je vnímaná iba ako praktické miesto na prípravu jedla – vo väčšine domácností sa stala plnohodnotnou súčasťou spoločenského priestoru.
V interiéroch sa už dlhšie presadzuje snaha o prepojenie kuchyne s obývacou zónou, aby celý priestor pôsobil jednotne. Biele kuchyne síce stále patria medzi obľúbené, no ich dominantné postavenie slabne, pretože mnohí ľudia uprednostňujú teplejšie odtiene, prírodné materiály a povrchy, ktoré pôsobia menej sterilne. Ide o reakciu na všeobecný trend hľadať v bývaní väčšiu útulnosť.
Tmavé drevo získava väčšiu obľubu
Drevo patrí v interiéroch medzi najvyužívanejšie materiály už desaťročia a jeho tmavšie varianty zažívajú opäť väčší záujem. Odtiene ako orech či tmavší dub pôsobia prirodzene, teplo a dodávajú kuchyni výraznejší charakter než svetlé dekory.
Tmavé drevo sa často kombinuje s jednoduchými tvarmi a matnými povrchmi, aby priestor nepôsobil ťažko. Praktickou výhodou je, že na tmavších odtieňoch sú nečistoty či drobné škrabance zvyčajne menej viditeľné. Aj preto ich ľudia čoraz častejšie volia do kuchýň aj obývacích priestorov.
Textúrované povrchy sú čoraz bežnejšie
V interiérovom dizajne sa už dlhší čas objavuje záujem o povrchy, ktoré nie sú úplne hladké. Ide najmä o kartáčované drevo, jemne reliéfne dvierka či laky so štruktúrou. Tieto materiály dodávajú nábytku prirodzenejší vzhľad a pomáhajú rozbiť veľké, jednoliate plochy.
Textúra má aj praktickú stránku – na niektorých typoch povrchov sú odtlačky prstov a drobné nedokonalosti menej nápadné.
Kameň v kuchyni: odolný a dlhodobo používaný materiál
Kameň – prírodný aj umelý – je obľúbeným materiálom v kuchyniach už mnoho rokov. Používa sa na pracovné dosky, obklady či ostrovčeky vďaka svojej odolnosti a dlhej životnosti.
Prírodné kamene, ako žula či mramor, majú charakteristickú kresbu, zatiaľ čo umelý kameň ponúka rovnomernejší vzhľad a jednoduchšiu údržbu. Tmavšie odtiene kameňa sa často kombinujú s drevom, pretože spolu vytvárajú harmonickú a nadčasovú dvojicu.
Technológie v kuchyni sú dnes štandardom, no vizuálne ustupujú
Moderné kuchyne bežne obsahujú integrované spotrebiče, čo umožňuje čistejší a ucelený vzhľad. Ide napríklad o:
- vstavané rúry
- varné dosky so senzormi
- digestory zabudované priamo do pracovnej plochy
- chladničky a umývačky skryté za čelami kuchynskej linky
Technológie dnes zjednodušujú používanie kuchyne, no dizajnovo sa ich výrobcovia snažia čo najviac skryť, aby nenarúšali celkový vzhľad priestoru.
Zemitá farebnosť je stabilným trendom
Odtiene sivej, hnedej, tmavozelenej či antracitovej sa v interiéroch objavujú už dlhší čas. Dôvod je jednoduchý – pôsobia pokojne, dobre sa kombinujú s drevom aj kameňom a nemenia sa tak rýchlo, aby vyzerali zastaralo.
Takéto farby nebývajú módnym výstrelkom, ale dlhodobou voľbou pre tých, ktorí chcú nadčasový vzhľad kuchyne.