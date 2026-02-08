Bežná pomôcka v kúpeľni, ktorú používame denne. Lekári však jasne hovoria, radšej sa jej vyhnite

Vatové tyčinky sú bežnou súčasťou domácností, no ich používanie na čistenie uší je lekármi dlhodobo neodporúčané. Nejde o nový trend ani prehnané varovanie – je to medicínsky potvrdený fakt. ORL špecialisti sa zhodujú, že vkladaním tyčiniek do zvukovodu si ľudia najčastejšie spôsobujú problémy, ktorým by sa pritom dalo ľahko predísť.
Video, ktoré problém vysvetľuje názorne
Mnohí ORL lekári odporúčajú pacientom pochopiť, čo sa v uchu deje, keď používajú vatovú tyčinku. Práve na to slúži aj toto edukatívne video:
Prečo ucho žiadnu „pomoc“ s čistením nepotrebuje
Ľudské ucho sa čistí samo. Tento proces je prirodzený a prebieha neustále. Ušný maz, ktorý mnohí považujú za niečo nežiaduce, je v skutočnosti dôležitou súčasťou ochrany zvukovodu.
Ušný maz:
- udržiava pokožku zvukovodu vlhkú
- vytvára ochrannú bariéru proti baktériám a plesniam
- zachytáva drobné nečistoty a prach
- postupne sa posúva smerom von, kde sa sám uvoľní a odpadne
Tento pohyb smerom von je z veľkej časti zabezpečený prirodzeným rastom kože zvukovodu a pohybmi čeľuste pri žuvaní či rozprávaní. Zdravé ucho preto nie je potrebné čistiť zvnútra žiadnymi predmetmi.
Čo sa stane, keď použijeme vatovú tyčinku
Pri zasunutí tyčinky do ucha dochádza vo väčšine prípadov k úplnému opaku toho, čo človek chce dosiahnuť.
1. Maz sa zatlačí hlbšie
Najčastejší scenár: maz sa neodstráni, ale vtlačí sa smerom k bubienku. Ak sa začne hromadiť, môže vzniknúť mazová zátka, ktorá spôsobuje:
- pocit upchatého ucha
- zhoršenie sluchu
- tlak alebo hučanie
- niekedy aj bolesť
Mazová zátka je jedným z najčastejších dôvodov návštevy ORL ambulancií.
2. Hrozí mechanické poranenie
Zvukovod aj bubienok sú veľmi citlivé. Už malý nepresný pohyb môže spôsobiť:
- odreniny
- drobné krvácanie
- zápal pokožky zvukovodu
- v horšom prípade natrhnutý bubienok
Poranenia bubienka pri používaní vatových tyčiniek sú zdokumentované a lekári ich pravidelne ošetrujú.
3. Riziko infekcie sa zvyšuje
Vtlačené nečistoty a maz vytvoria ideálne vlhké prostredie pre množenie baktérií či plesní. Tak vzniká zápal zvukovodu, ktorý sa prejavuje silnou bolesťou, citlivosťou pri dotyku a niekedy aj výtokom.
4. Kúsok vaty sa môže odtrhnúť
Aj keď sa to nezdá časté, v praxi sa to stáva. Uviaznutý kúsok vaty predstavuje cudzí predmet, ktorý treba odborne vybrať, inak môže spôsobiť zápal alebo nepríjemný tlak.
Slúchadlá a štuple do uší zvyšujú riziko problémov
Moderné návyky, ako je časté nosenie slúchadiel alebo špuntov, znižujú vetranie zvukovodu a udržiavajú vo vnútri vlhkosť. To môže podporovať vznik mazovej zátky alebo zápalu. V kombinácii s vatovými tyčinkami sa riziko ešte zvyšuje.
Ako sa o uši starať správne a bezpečne
Čo odporúčajú ORL odborníci:
- Nevkladať do ucha žiadne predmety – ani vatové tyčinky.
- Čistiť iba vonkajšiu časť ucha vodou a osušiť uterákom.
- Ak sa maz tvorí viac, je možné ho zmäkčiť niekoľkými kvapkami oleja alebo špeciálnych kvapiek, ktoré sú na to určené.
- Nechať maz odísť prirodzene – ucho si poradí samo.
Kedy ísť k lekárovi?
Ak sa objaví:
- úporné svrbenie
- bolesť
- pocit upchatého ucha
- zhoršený sluch
- šumenie alebo pískanie
- výtok z ucha
Lekár ucho vyšetrí a maz bezpečne odstráni nástrojmi, ktoré sú určené na odborné použitie. Odstránenie u odborníka je rýchle, bezpečné a bez rizika poškodenia.
Vatové tyčinky patria inde – nie do zvukovodu
Tyčinky môžu mať svoje využitie pri líčení, ošetrovaní drobných poranení alebo pri inej kozmetike, no nie sú vhodné na čistenie vnútra ucha. Väčšina problémov, ktoré ľudia riešia v ORL ambulanciách, vzniká práve preto, že sa snažili čistiť uši spôsobom, ktorý odporúčaný nie je.
Ucho je navrhnuté tak, aby fungovalo samo. Najlepšou starostlivosťou je nezasahovať tam, kde to nie je potrebné.