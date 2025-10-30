Asteroid Orfeus sa opäť priblíži k Zemi. NASA ho označuje ako potenciálne nebezpečný, no riziko zrážky je nulové

Vesmírne agentúry po celom svete sledujú asteroid s názvom Orfeus (3361 Orpheus, označenie 1982 HR). Toto kozmické teleso bolo objavené ešte v roku 1982 chilským astronómom Carlosom Torresom na observatóriu Cerro El Roble. Napriek tomu, že patrí medzi objekty označované ako „potenciálne nebezpečné“, odborníci z NASA ubezpečujú, že v dohľadnej budúcnosti sa Zeme nedotkne.
Kameň z vesmíru s priemerom viac než 300 metrov
Asteroid Orfeus patrí do skupiny tzv. Apollovských asteroidov. Ide o vesmírne objekty, ktorých obežná dráha okolo Slnka sa pretína s obežnou dráhou Zeme. Práve preto sú pre astronómov mimoriadne zaujímavé – umožňujú im lepšie pochopiť vývoj našej Slnečnej sústavy, ale aj pripravovať možné stratégie planetárnej obrany.
Podľa údajov NASA má Orfeus priemer približne 350 metrov, teda zhruba tretinu kilometra. Povrch je kamenný a relatívne svetlý, s odrazivosťou (albedom) okolo 0,36. Astronómovia predpokladajú, že asteroid má nepravidelný tvar a je pravdepodobne pozostatkom väčšieho telesa, ktoré sa kedysi dávno rozpadlo pri zrážke.
Zaujímavosťou je aj jeho rýchla rotácia – okolo vlastnej osi sa otočí približne každé tri a pol hodiny.
Prečo je „potenciálne nebezpečný“
Kategória PHA – Potentially Hazardous Asteroid neznamená, že objekt bezprostredne ohrozuje Zem. Ide len o formálne označenie pre telesá, ktoré sa môžu priblížiť na menej než 7,5 milióna kilometrov a majú priemer väčší ako 140 metrov.
Orfeus tieto podmienky spĺňa, pretože jeho obežná dráha sa Zemi približuje na relatívne krátku vzdialenosť. Aj napriek tomu NASA uvádza, že pravdepodobnosť zrážky so Zemou je prakticky nulová. Jeho dráha je presne známa a dlhodobo sledovaná.
Kedy ho môžeme očakávať najbližšie
Asteroid Orfeus sa k Zemi vracia v niekoľkoročných intervaloch. Naposledy sa priblížil v roku 2021, keď ho vedci pozorovali pomocou radarov NASA na stanici Goldstone v Kalifornii. Podľa aktuálnych výpočtov sa znovu dostane do nášho kozmického susedstva v druhej polovici desaťročia, pričom aj vtedy pôjde len o bezpečný prelet.
Pri svojom najbližšom priblížení by sa mal nachádzať vo vzdialenosti približne 5 a pol až 6 miliónov kilometrov od Zeme, teda asi 14-násobok vzdialenosti Mesiaca. To je síce v astronomických mierkach „blízko“, no pre ľudské meradlá ide o obrovskú vzdialenosť.
NASA sleduje každý jeho pohyb
Dráha asteroidu sa neustále presne prepočítava v rámci programu Planetary Defense Coordination Office, ktorý má na starosti monitorovanie všetkých blízkozemských objektov. Tím NASA sleduje aj vplyvy, ktoré by mohli jeho trajektóriu mierne zmeniť – napríklad gravitačné pôsobenie iných planét alebo tzv. Yarkovského efekt, pri ktorom teplo vyžarované z povrchu asteroidu spôsobuje drobné, no dlhodobé odchýlky v pohybe.
Takéto sledovanie umožňuje vedcom včas zachytiť akékoľvek možné zmeny a vyhodnocovať, či by v budúcnosti mohli predstavovať riziko pre našu planétu.
Žiadny dôvod na obavy
Aj keď Orfeus patrí medzi najväčšie blízkozemské asteroidy, žiadne bezprostredné riziko nehrozí. Všetky modely jednoznačne ukazujú, že jeho dráha sa so Zemou v nasledujúcich desaťročiach nepretne.
Pre astronómov je však tento objekt mimoriadne cenný – nielen ako možný cieľ budúcich vedeckých misií, ale aj ako ukážka toho, akou presnosťou dnes dokážeme sledovať a predpovedať pohyb telies v našej Slnečnej sústave.
Asteroid Orfeus tak zostáva zaujímavým, no bezpečným návštevníkom nášho kozmického susedstva – a ďalším dôkazom toho, že vesmír okolo nás nikdy nespí.