Ako v zime spoznať, že je strom v záhrade chorý. Tieto 3 signály si všimnete len teraz

Zima je pre stromy obdobím pokoja – listy opadli, rast sa zastavil a dreviny šetria energiu na jar. Pre majiteľov záhrad je však práve toto najlepší čas skontrolovať ich zdravotný stav. Holé konáre a odkrytá kôra umožňujú vidieť problémy, ktoré by boli v lete ukryté pod listami.
Nižšie nájdete tri znaky, ktoré odborní arboristi používajú pri zimnej diagnostike stromov. Všetky sú založené na biologicky overených a všeobecne akceptovaných faktoch.
Viac o chorobách drevín autor spomína aj v tomto videu na YouTube
1. Pretrvávajúce suché listy – niekedy prirodzené, niekedy varovné
Ak si všimnete, že na niektorých stromoch ostali suché listy aj v zime, môže to mať dva dôvody:
✔ Prirodzená marcescencia
Niektoré druhy, najmä mladé buky a duby, si prirodzene ponechávajú časť suchého lístia až do jari. V ich prípade to nie je znak choroby.
✔ Varovný signál pri iných druhoch
Ak ide o drevinu, ktorá si bežne listy neudržiava, môžu suché listy znamenať, že:
- vetva predčasne odumrela
- v jeseni neprebehol správny proces oddeľovania listov
- došlo k porušeniu cievnych pletív (napr. sucho, mechanické poškodenie, mráz)
V takom prípade je dôležité sledovať, či konár na jar nevyraší – odumreté konáre je vhodné bezpečne odstrániť.
2. Kôra ako kľúčový indikátor zdravia
Kôra stromu v zime poskytuje najviac informácií, pretože je úplne odkrytá.
✔ Zdravá kôra
- je pevná, súvislá
- pri jemnom dotyku neodstáva
- nemá čerstvé praskliny so svetlým drevom
✔ Kedy zbystriť pozornosť
Tieto prejavy môžu znamenať problém:
- odlupujúce sa pásy kôry
- hlboké trhliny spôsobené mrazom
- mäkké alebo rozpadávajúce sa drevo pod kôrou
- plodnice húb – to je jasný znak hniloby vo vnútri stromu
Výskyt húb na kmeni je vždy dôvod kontaktovať odborníka. Huba znamená rozklad dreva, ktorý strom nedokáže zastaviť.
3. Test pružnosti vetvičiek
Odborný a veľmi jednoduchý test:
✔ Ako ho urobiť
Vyberte si tenkú konáriku a jemne ju ohnite.
- Živá vetva sa ohýba pružne, bez prasknutia.
- Mŕtva vetva sa pri miernom tlaku okamžite zlomí.
Ide o rýchly a spoľahlivý spôsob, ako rozlíšiť živé tkanivá od odumretých.
Bonus: Púčiky ako predpoveď jarnej vitality
Púčiky sú najlepším ukazovateľom toho, či strom prežil sezónu v dobrom stave.
✔ Zdravé púčiky
- sú pevné, plné, hladké
- nie sú zvráskavené ani prasknuté
✔ Nezdravé púčiky
- sú suché, scvrknuté
- ľahko opadnú alebo sa drobia
Neaktívne púčiky môžu znamenať, že strom trpel suchom alebo bol oslabený chorobou. Po ústupe mrazov mu môžete pomôcť zálievkou, najmä ak bola jeseň suchá.
Prečo je zimná kontrola najspoľahlivejšia
Kontrola v zime má oproti jarnej niekoľko výhod:
- Problémy sú lepšie viditeľné.
- Rez chorých alebo odumretých vetiev je pre strom bezpečnejší, pretože nehrozí šírenie chorôb šťavami.
- Strom má čas zotaviť sa ešte pred začiatkom rastovej sezóny.
Ak budete tieto signály sledovať pravidelne, dokážete včas odhaliť chorobu, hnilobu alebo poškodenie mrazom a stromu pomôžete skôr, než sa problém rozšíri.