Ako ušetriť na ovocí a zelenine. Pomôže jednoduchý trik s váhou. Je úplne legálny

Ceny čerstvého ovocia a zeleniny sa v posledných rokoch výrazne zvýšili, takže mnohí ľudia hľadajú spôsoby, ako pri bežných nákupoch ušetriť. Existuje viacero jednoduchých a úplne legitímnych trikov, ktoré môžu pomôcť znížiť celkovú cenu, no zároveň je dôležité vedieť, čo je naozaj povolené a čo už môže byť v rozpore s pravidlami obchodu.
Ako môže ovplyvniť cenu samotné váženie?
Pri tovare predávanom na hmotnosť platíte za celkovú váhu — teda aj za časti, ktoré často neskončia na tanieri. Stopky paprík, listy karfiolu či zvyšky nati na mrkve môžu hmotnosť navýšiť, aj keď ich následne vyhodíte doma.
Niektoré obchody pri sekcii s ovocím a zeleninou umiestňujú koše určené na drobný rastlinný odpad. Zákazníci ich podľa pravidiel danej predajne môžu používať napríklad na odstránenie poškodených listov. Nie je to však štandard vo všetkých supermarketoch a vždy záleží od konkrétnej politiky predajne, preto je vhodné riadiť sa označením alebo odporúčaním personálu.
Pri vážení nezabudnite zvoliť správnu voľbu, či vážite tovar so sáčkom alebo bez neho. Aj niekoľko gramov môže pri veľkých nákupoch hrať rolu.
Čomu sa radšej vyhnúť – tieto postupy obchody nepovoľujú
Niektoré postupy, ktoré sa niekedy objavujú na internete ako „spôsoby šetrenia“, sú v skutočnosti nevhodné alebo priamo zakázané.
Najčastejšie ide o:
- lúpanie citrusov či banánov pred vážením
- odstraňovanie väčších častí plodov, ktoré by mohli zmeniť charakter výrobku
- akékoľvek úpravy, ktoré by mohli byť vnímané ako poškodzovanie tovaru
Tieto praktiky obchody vo všeobecnosti nepovoľujú, keďže narúšajú predajný proces a môžu viesť k hygienickým rizikám či poškodeniu produktu.
Reálne a overené tipy, ako ušetriť na ovocí a zelenine
1. Uprednostňujte sezónne a lokálne produkty
Ovocie a zelenina, ktoré sú práve v sezóne, bývajú prirodzene lacnejšie a kvalitnejšie. Lokálni pestovatelia či trhy často ponúkajú čerstvé plody za priaznivé ceny, najmä pri veľkej úrode.
2. Sledujte zľavy a výpredaje prebytkov
Mnohé predajne pravidelne znižujú cenu tovaru, ktorý je stále čerstvý, no blíži sa termín jeho ideálnej spotreby. Takéto zľavy sa často týkajú napríklad mäkšieho ovocia alebo zeleniny, ktorú môžete okamžite spracovať.
3. Majte pripravený nákupný zoznam
Impulzívne nakupovanie je jedným z dôvodov, prečo domácnosti míňajú zbytočne veľa. Zoznam pomáha držať sa len toho, čo naozaj potrebujete, a výrazne znižuje riziko vyhadzovania potravín.
4. Využívajte mrazené a konzervované alternatívy
Mrazené ovocie a zelenina si zachovávajú veľkú časť výživových látok a vydržia podstatne dlhšie ako čerstvé produkty.
Konzervované potraviny sú takisto cenovo dostupné a vhodné na dlhodobé skladovanie. Stačí sledovať zloženie a vyberať výrobky bez zbytočných konzervačných látok, nadmerného cukru alebo soli.
5. Naučte sa správne skladovať ovocie a zeleninu
Veľká časť zbytočných výdavkov vzniká tým, že sa potraviny pokazia skôr, než ich stihnete spotrebovať.
- bobuľové ovocie či listová zelenina majú byť v chladničke
- banány a paradajky lepšie dozrievajú pri izbovej teplote
- niektoré druhy sa dajú bez problémov zmraziť
Správne skladovanie môže predĺžiť životnosť potravín o niekoľko dní až týždňov.
6. Ak máte priestor, vypestujte si niečo doma
Na balkóne alebo parapete môžete pestovať bylinky, cherry paradajky či papriky. Je to jednoduché, lacné a vždy máte po ruke čerstvé suroviny, ktoré by ste inak kupovali v obchode.