Ako správne skladovať záhradnú hadicu v zime. Pozor na mráz, praskliny a zbytočné škody

Záhradná hadica patrí medzi nástroje, ktoré používame takmer celý rok – či už pri polievaní záhonov, upratovaní chodníkov alebo okolo domu. Aby však bez problémov slúžila aj ďalšiu sezónu, nestačí ju na jeseň len odložiť do kúta. Zima vie byť u nás nevyspytateľná a hadice vedia na nízke teploty reagovať veľmi citlivo. Nesprávne skladovanie môže spôsobiť praskliny, poškodenie spojov a niekedy aj úplnú znehodnotenie hadice.
Mráz je pre hadice väčší nepriateľ, než si myslíte
Naše podnebné pásmo je známe tým, že v zime dokáže prekvapiť mrazmi hlboko pod nulou. Teploty pod –10 °C nie sú ničím výnimočným a práve takéto podmienky predstavujú pre materiál hadíc veľkú záťaž. Aj keď krátkodobé ochladenie na –5 °C hadica zvládne, problém nastáva v okamihu, keď sa v nej nachádza čo i len malé množstvo vody. Tá po zamrznutí zväčší svoj objem, čo môže viesť k popraskaniu materiálu alebo poškodeniu spojov.
Ďalším nepriateľom je dlhodobé slnečné žiarenie – ak nechávate hadicu celé leto rozhodenú po záhrade, UV lúče môžu časom oslabiť jej povrch. Preto je po každom použití rozumné hadicu zmotať a odložiť ju na držiak, namiesto toho, aby zostala zablatená a napoly naplnená vodou.
Kedy hadicu prestať používať? Signálom sú prvé mrazy
Akonáhle predpoveď naznačí, že teploty začnú padať pod nulu, je čas hadicu zazimovať. Pred silnejšími mrazmi by mala byť:
- odpojená od kohútika
- dôkladne vypustená
- uskladnená v suchu a v prostredí bez mrazu
Zabudnutá hadica na kohútiku môže byť problém aj v prípade, že ste prívod vody uzavreli. Zvyšky vody sa môžu zadržať v potrubí alebo v závitoch, čo zvyšuje riziko prasknutia nielen hadice, ale aj samotného kohútika.
Prečo je potrebné odstrániť všetku vodu?
Pri zamrznutí sa voda rozpína – stačí malé množstvo a hadica môže byť na jar nepoužiteľná. Preto ju po odpojení:
- zdvihnite na jednom konci, nech voda postupne vytečie
- postupne prechádzajte celú dĺžku hadice smerom nadol
- jemne s ňou potraste, aby ste uvoľnili malé zvyšky vody
Ak používate navijak, pomalé navíjanie môže pomôcť vytlačiť z hadice aj posledné kvapky. Pred uskladnením nezabudnite odmontovať všetky trysky, postrekovače či rýchlospojky – samostatne uložené v suchu vydržia zimu lepšie a zabránite ich korózii.
Správne navíjanie hadice je rovnako dôležité
Pri zmotávaní hadice platí jednoduché pravidlo: čím väčšie oblúky, tým menšie riziko zlomenia. Príliš malé očká hadicu lámu a vytvárajú miesta, kde časom vzniká trvalý ohyb alebo trhlina. Snažte sa preto vytvoriť plynulé veľké kruhy bez ostrých zlomov.
Kde je najlepšie miesto na jej uloženie?
Hadica by mala zimovať v prostredí, kde nehrozí premrznutie – najvhodnejšie je:
- garáž
- kôlňa
- pivnica
- prípadne technická miestnosť
Okrem samotnej hadice treba myslieť aj na kohútik. Pred zimou:
- zatvorte prívod vody
- kohútik úplne otvoríte, aby vytečie posledná voda
- potom ho zaizolujte – postačí kus starej hadice, penová izolácia alebo iný vhodný materiál
Čo ak je zima nezvyčajne teplá a musíte hadicu ešte použiť?
Ak sa počasie „zblázni“ a rastliny si uprostred zimy vypýtajú trochu vlahy, hadicu môžete na chvíľu opäť pripojiť. Po použití však postup zopakujte:
- dôkladne ju vypustiť
- odpojiť
- opätovne zaizolovať kohútik
Aj krátke zanedbanie môže spôsobiť škody, ktoré zistíte až na jar – často až pri prvom pokuse o polievanie.