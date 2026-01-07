Ako odstrániť zápach zo sprchového odtoku? Riešenie je jednoduchšie, než si myslíte

Zápach zo sprchového odtoku je pomerne častý problém, ktorý zvyčajne nesúvisí s poruchou potrubia, ale so znečistením blízko povrchu odtoku alebo so zmenami vo vodnej uzávere (sifóne). Keď sa v odtoku nahromadia organické zvyšky a baktérie, začne sa tvoriť biofilm, ktorý môže zapáchať. V niektorých prípadoch vzniká zápach aj vtedy, keď sprcha dlhšie nebola používaná a vodná hladina v sifóne sa odparila, čo umožní prenikanie zápachu z kanalizácie.
Dobrou správou je, že v prevažnej väčšine situácií sa dá problém vyriešiť doma bez chemikálií a bez zásahu inštalatéra.
Prečo sprchový odtok zapácha – technicky presne a pravdivo
✔️ Usadeniny organického materiálu
Vlasy, kožné šupiny, zvyšky šampónu či gélu sa zachytávajú na stenách potrubia a tvoria povlak. Ten sa postupne rozkladá a zapácha.
✔️ Bakteriálny biofilm
Baktérie prirodzene rastú v každom odtoku, no pri nedostatočnom prietoku alebo pri nahromadení nečistôt vzniká silný pach.
✔️ Vyschnutý sifón (vodná uzávera)
Ak sprchu nepoužívate niekoľko dní až týždňov, voda v sifóne sa môže odpariť. Vtedy začne prenikať zápach z kanalizácie, ktorý je výrazne silnejší než bežný zápach z biofilmu.
✔️ Spomalený odtok
Zanesený odtok znižuje prúdenie vody, čo podporuje rast baktérií a vznik usadenín.
Všetky tieto javy sú bežné, fyzikálne aj biologicky vysvetliteľné a ide o najčastejšie príčiny zápachu v domácnostiach.