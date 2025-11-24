Ako dlho musí drevo schnúť, kým ním môžete kúriť?

Kúrenie drevom je pre mnohých stále príjemným návratom k tradícii, a zároveň spôsobom, ako získať pocit sebestačnosti či ušetriť na nákladoch za teplo. Aby však drevo v krbe alebo kachliach horelo naozaj účinne, nie je dôležité len to, z akého stromu pochádza. Kľúčovú úlohu zohráva vlhkosť dreva. Od nej sa odvíja výhrevnosť, množstvo dymu aj čistota komína.
Ak chcete lepšie pochopiť rozdiel medzi suchým a mokrým drevom v praxi, môžete si pozrieť toto ukážkové video od Pavla Sýkoru, ktoré problematiku vysvetľuje veľmi jednoducho a názorne:
Prečo nemôžeme kúriť čerstvým drevom
Drevo, ktoré bolo práve vyrúbané, obsahuje prirodzene veľa vody – často 40 až 60 %. Takéto drevo pri horení najprv musí odpariť vlastnú vlhkosť, čo spotrebuje značnú časť energie. Preto takmer vždy platí:
- čím je drevo vlhšie, tým menej hreje
- spaľovanie je neefektívne
- vzniká viac dymu a znečistenia
- v komíne sa tvorí viac dechtu, čo zvyšuje riziko požiaru
Odborné zdroje sa zhodujú, že palivové drevo by malo mať vlhkosť najviac 20 %. Nižšia je ešte lepšia.
Ako dlho musí drevo schnúť? Závisí od druhu
Dĺžka sušenia nie je všade rovnaká. Ovplyvňuje ju:
- druh dreva
- podmienky sušenia
- to, či bolo drevo hneď po vyrúbaní naštiepané
- veľkosť polien
- cirkulácia vzduchu a slnečné podmienky
Odborne prijímané orientačné časy sušenia sú tieto:
Mäkké drevo (smrek, borovica, jedľa, topoľ, breza): 9 – 12 mesiacov
Mäkké drevo schne rýchlejšie. Pri vhodných podmienkach môže dosiahnuť požadovanú vlhkosť už za 9 mesiacov. Bežnou istotou je však 1 rok.
Tvrdé drevo (dub, buk, jaseň, hrab): 18 – 24 mesiacov
Tvrdé drevo má hustejšiu štruktúru, takže sušenie trvá dlhšie. Na vlhkosť pod 20 % sa bežne dostane za 1,5 až 2 roky.
Výnimka: drevo zo suchého, mŕtveho stromu
Ak strom uschol prirodzene a bol už v lese suchý, môže mať nižšiu vlhkosť už pri rúbaní. V takom prípade sa dá použiť aj po 6 mesiacoch, ak vlhkosť potvrdíte meraním.
Ako urýchliť sušenie dreva – fakty, nie mýty
1. Štiepať hneď po vyrúbaní
Rozštiepené drevo schne niekoľkonásobne rýchlejšie:
- zväčší sa plocha, cez ktorú uniká vlhkosť
- zlepší sa prúdenie vzduchu medzi polienkami
2. Drevo neukladať do tesných radov
Najväčší nepriateľ rýchleho sušenia je nedostatok vzduchu. Medzi polená preto patria medzery.
3. Drevo nesmie byť položené priamo na zemi
Ak by polená ležali na mokrej pôde, spätná vlhkosť by sa do nich vracala. Drevo patrí na:
- palety
- hranoly
- kozy alebo akýkoľvek pevný, vyvýšený podklad
4. Chrániť ho len zhora
Odborníci jasne uvádzajú: zakryť áno, ale len vrch.
Boky musia zostať otvorené, aby vzduch mohol cirkulovať.
5. Vybrať správnu stranu pozemku
Najlepšie sušenie dosiahnete na:
- južnej alebo juhozápadnej strane
- kde je najviac slnka a vetra
Ako ďaleko od domu drevo skladovať
Ak polená skladujete pri dome, nechajte medzi nimi a stenou minimálne 30 cm priestoru. Drevo musí „dýchať“, inak bude vlhnúť a môže plesnivieť.
Kedy je drevo naozaj pripravené na kúrenie?
Najspoľahlivejším spôsobom je zmerať vlhkosť meračom dreva.
Cieľová hodnota: ≤ 20 %.
Ak tento údaj dosiahnete, drevo je vhodné do krbu aj kachlí, bude horieť čisto, produkovať menej dymu a dať maximum tepla.
Zhrnutie – všetko podložené faktami
- Čerstvé drevo má príliš veľa vody, preto je nevhodné na kúrenie.
- Na bezpečné a efektívne spaľovanie musí mať najviac 20 % vlhkosti.
- Mäkké drevo schne približne 1 rok, tvrdé 1,5 – 2 roky.
- Sušenie zásadne zrýchľuje: rýchle štiepanie, prúdenie vzduchu, ochrana zhora a slnečné miesto.
- Drevo by nemalo ležať na zemi ani byť úplne zakryté.
- Najistejším spôsobom kontroly je merač vlhkosti.