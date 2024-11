Ako dlho môžete uchovávať domáce kompóty? Odpoveď vás prekvapí

Ak máte vo svojej záhrade alebo kuchyni prebytok ovocia, ktoré by inak mohlo skončiť v koši, domáci kompót je skvelým spôsobom, ako ho využiť. Navyše, ide o chutný a zdravý doplnok stravy. Ale ako dlho je bezpečné kompót skladovať, aby ste si na ňom mohli naozaj pochutnať? Odpoveď vás môže prekvapiť – domáce kompóty majú dlhšiu trvanlivosť, než by ste možno očakávali. Prečítajte si, ako ich správne uchovávať a prečo by nemali chýbať vo vašej špajze.