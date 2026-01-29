Ako a či mulčovať na konci januára? Kedy to záhrade pomôže a kedy jej môžete uškodiť?

Hoci január pôsobí v záhrade pokojne, pôda aj rastliny stále reagujú na zmeny počasia. Mulčovanie v tomto období môže byť prospešné, no iba za určitých podmienok. Ak sa urobí nesprávne, dokáže narobiť viac škody než úžitku. Preto je dôležité vedieť, kedy mulčovanie zmysel má a kedy je lepšie počkať.
Krátke video pre inšpiráciu
Na YouTube je dostupné video od kanála Sally’s Garden Solutions, ktoré predstavuje tipy na trvalky vhodné na zimné vysádzanie. Video nie je určené špecificky k mulčovaniu, ale mnohým záhradkárom pomáha lepšie pochopiť zimnú starostlivosť o záhony.
Prečo sa niekedy oplatí mulčovať už v zime?
Mulč v zimných mesiacoch slúži najmä ako izolačná vrstva. Jeho úlohou je:
- stabilizovať teplotu pôdy
- chrániť korene pred prudkými mrazmi
- spomaľovať vysychanie pôdy
- obmedziť opakované premŕzanie a rozmŕzanie, ktoré je pre korene stresujúce
Tieto funkcie mulča sú záhradníkmi aj odbornou literatúrou dlhodobo potvrdené.
V zime však nefunguje mulč rovnako za každých podmienok. Najväčší prínos má vtedy, keď je pôda už stabilne zmrznutá a mráz je dlhodobo súvislý.
Kedy je zimné mulčovanie prospešné
✔ Pri mladých a citlivých rastlinách
Mulč pomáha chrániť menej odolné druhy pred hlbokými mrazmi, ktoré by mohli poškodiť ich koreňový systém.
✔ Okolo stromov a kríkov
Mulč stabilizuje teplotu v okolí koreňového krčka a chráni ho pred poškodením, najmä počas mrazov bez snehovej pokrývky.
✔ Na pôde, ktorá je už premrznutá
Ak je zem stabilne zmrznutá, mulč vrstvu mrazu “uzamkne” a zabráni tomu, aby pôda v priebehu krátkeho oteplenia rýchlo rozmrzla. Tieto prudké zmeny teploty patria medzi najčastejšie zimné riziká pre rastliny.
Kedy môže mulčovanie naopak uškodiť
✘ Na nezmrznutej, mokrej pôde
Ak nie je pôda premrznutá, vrstva mulča môže zadržiavať vlhkosť. V zime sa voda odparuje pomalšie, a preto hrozí zamokrenie alebo zahnívanie koreňov.
✘ Pri príliš hrubej vrstve
Mulč hrubší ako približne 7 cm zhoršuje prístup vzduchu k pôde, môže podporovať rozvoj plesní a spomaliť prirodzené presychanie pôdy.
✘ Ak je mulč natlačený až ku kmeňu
Toto riziko platí celoročne: mulč natesno pri kmeni rastlín zvyšuje pravdepodobnosť hniloby a útokov škodcov.
Ako mulčovať správne, aby ste rastlinám skutočne pomohli
- Skontrolujte pôdu
Mulčujte len vtedy, keď je pôda naozaj stabilne premrznutá.
- Vyberte vhodný materiál
Overené zimné mulčovacie materiály sú:
- suchá slama,
- spadnuté listy,
- kompostovaný materiál,
- jemná drevná štiepka.
(Organické materiály, ktoré sa rýchlo rozkladajú, sa v zime bežne nepoužívajú.)
- Dodržte vhodnú hrúbku
Zimná vrstva by mala mať približne 5–7 cm.
- Uvoľnite priestor okolo rastlín
Pri každej rastline nechajte 5–10 cm bez mulča, aby mohla dýchať a nehnila.
- Mulč nepridávajte naraz vo veľkom
Ak treba, dopĺňajte priebežne. Po zime môžete nepotrebný mulč odhrnúť, aby sa pôda rýchlejšie ohriala.
Mulčovanie na konci januára môže byť pre záhradu prínosné, ale iba vtedy, keď sú splnené správne podmienky – pôda je premrznutá, vrstva mulča nie je príliš hrubá a rastliny majú okolo seba dostatok priestoru. Pri dôslednom dodržaní týchto zásad mulč chráni korene, stabilizuje pôdu a pomáha rastlinám prečkať zimu v dobrom stave. Ak sa však použije nevhodne, môže spôsobiť problémy, ktoré sa prejavia až na jar.