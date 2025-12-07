Aké vianočné sladkosti nájdete na juhu Európy? Ponorte sa do tamojších tradícií a sviatočných chutí

Vianoce sú obdobím, keď sa domovy naplnia teplom, rodinnou atmosférou a vôňami, ktoré sa nám spájajú s detstvom a pohodou. K sviatkom neodmysliteľne patria rôzne dobroty – u nás najmä tradičné vianočné koláče –, ktoré sa pripravujú celé generácie a tvoria jeden z najkrajších symbolov adventu. Česká a slovenská vianočná tradícia je v tomto smere unikátna a cudzincov často ohromuje množstvo druhov aj náročnosť prípravy.
Ak by ste však strávili Vianoce v Španielsku, Portugalsku, Grécku či Taliansku, čakali by na vás celkom iné chute. Každá krajina juhu Európy má totiž svoju neodmysliteľnú sladkú špecialitu, ktorá sa na sviatočnom stole objavuje rok čo rok. Poďme sa pozrieť, aké dobroty tam nájdete.
Španielsko: Vianočný turrón – sladká legenda Stredomoria
Turrón – nugát, bez ktorého si Španieli Vianoce nevedia predstaviť
Turrón patrí k najstarším a najobľúbenejším vianočným sladkostiam v Španielsku. Aj samotní Španieli priznávajú, že presný pôvod tohto nugátu je zahalený tajomstvom – traduje sa však, že recept kedysi priniesli Mauri z arabského sveta. Dnes ho kúpite v každom obchode, no ten najlepší stále pochádza z oblasti Valencie, kde sa pestujú výnimočne kvalitné mandle.
Základ tradičného turrónu tvorí včelí med, mandle a cukor, no existujú dve hlavné varianty:
- turrón duro – tvrdý nugát pripomínajúci turecký med, v ktorom nájdete celé mandle
- turrón blando – mäkšia verzia s konzistenciou marcipánu, kde sú mandle namleté na jemnú pastu
Okrem toho sa vyrába množstvo moderných verzií: turrón poliaty čokoládou, s kandovaným ovocím, medzi oplátkami či doplnený o rôzne príchute.
Zaujímavosťou je, že turrón prirodzene neobsahuje lepok ani laktózu, takže si na ňom môžu pochutnať aj ľudia s intoleranciami.
Nejde len o španielsku záležitosť – v Taliansku si na podobnej sladkosti pochutnávajú pod názvom torrone.
Grécko: Sušienky, ktoré rozvonia domov – kourambiedes a melomakarona
Kourambiedes – jemné mandľové pečivo s vôňou klinčeka
Na pohľad nenápadné, no chuťovo absolútne neodolateľné. To sú kourambiedes, tradičné grécke vianočné sušienky, ktoré pripomínajú malé sploštené guličky. Do ich povrchu sa pred pečením zapichuje celý klinček, ktorý im dodáva typickú arómu – po upečení sa však zvyčajne vyberá.
Toto pečivo sa vyrába z mandľového cesta, ochuteného muškátovým orieškom a kvapkou koňaku alebo brandy. Ešte horúce sušienky sa bohato obaľujú v práškovom cukre, podobne ako naše vanilkové rožky či šľahačkové koláčiky.
Melomakarona – sladkosť s medom a orechmi, ktorá má bohatú históriu
Druhým obľúbeným gréckym dezertom sú melomakarona – malé oválne koláčiky plné chutí a výrazných vôní. Pripravujú sa z cesta, v ktorom nesmú chýbať vlašské orechy, škorica, pomarančová šťava a samozrejme med.
Med bol už v starovekom Grécku symbolom hojnosti, zdravia a plodnosti, a preto je jeho prítomnosť v tomto sviatočnom recepte viac než len kulinárskou tradíciou.
Taliansko: Panettone – elegán medzi vianočnými koláčmi
Nadýchaný sviatočný chlieb plný ovocia
Talianske Vianoce si bez panettone nemožno predstaviť. Tento vysoký, nadýchaný sladký chlieb má typický tvar kupoly alebo klobúka a pochádza priamo z Milána. Voňavé cesto obsahuje kandizované ovocie, čokoládové kúsky či oriešky a často aj štipku muškátového orieška.
Panettone má v talianskych domácnostiach takú dôležitú úlohu, že sa často podáva krásne zabalené ako darček pri návštevách.
Na príprave panettone si dá taliansky pekár skutočne záležať. Cesto musí pomaly kysnúť, niekedy až 48 hodín, aby získalo svoju typickú ľahkosť, nadýchanosť a jemnú chuť. Výsledkom je dezert, ktorý sa svojou textúrou dá prirovnať k luxusnej bábovke – len o čosi aromatickejší a slávnostnejší.