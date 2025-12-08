5 najväčších „zlodejských“ omylov pri šetrení na vykurovaní, ktorých sa dopúšťame takmer všetci!

Náklady na vykurovanie patria medzi najväčšie položky rodinného rozpočtu. Ak máte pocit, že vaša spotreba je vyššia, než by mala byť, je načase skontrolovať, či nerobíte niektoré z častých chýb, ktoré zbytočne míňajú teplo aj peniaze.
Tlak na úspornú prevádzku domácností rastie, najmä v čase neustále sa zvyšujúcich cien energií.
Vykurovanie pritom tvorí až okolo 70 % zimnej spotreby energií, takže každý zlozvyk sa výrazne prejaví na ročnom účte. Ktorým omylom by sme sa mali určite vyhnúť?
1. Zbytočné prekurovanie domácnosti
Správne nastavené kúrenie nie je dôležité len pre zdravé životné prostredie v byte, ale aj pre reálne úspory.
Prechod z chladného vonkajšieho prostredia do príliš vyhriatej miestnosti spôsobuje telu teplotné šoky, ktoré zdravie rozhodne nepodporujú.
Ideálna teplota v obytných miestnostiach sa odporúča okolo 20 – 21 °C, avšak v mnohých českých domácnostiach sa ešte donedávna v zime bežne kúril interiér až na 24 °C.
2. Rovnaká teplota v celom byte
Nie každá izba potrebuje rovnaké množstvo tepla. Naopak, rozdielne teploty sú pre telo prirodzenejšie a zároveň šetrnejšie pre peňaženku.
Obývačka a kuchyňa si vystačia s teplotou okolo 21 °C, v kúpeľni je príjemných 23 °C a v spálni je najlepšie udržiavať len 15 – 16 °C. Chladnejšia spálňa dokonca prospieva kvalitnejšiemu spánku.
3. Podcenená izolácia
Ak pri dverách alebo oknách cítite chladný prievan, znamená to, že teplo uniká von.
Dobre utesnené okenné a dverné škáry sú základom, ktorý sa dá jednoducho vyriešiť pomocou tesnenia z hobby marketu.
Pri vchodových dverách pomôže aj vyšší prah. Výrazný efekt majú aj hrubšie zimné závesy. Dôsledná izolácia dokáže znížiť tepelné straty počas celej vykurovacej sezóny a tým aj finálne náklady.
4. Vypínanie kúrenia pri odchode z domu
Úplné vypnutie kúrenia pri odchode je jedným z najčastejších a zároveň najdrahších omylov.
Ak interiér vychladne pod približne 12 °C, jeho opätovné vyhriatie spotrebuje oveľa viac energie, než keď necháte teplotu mierne klesnúť.
Počas vašej neprítomnosti je optimálne udržiavať približne 19 – 20 °C – po návrate domov sa vyhnete nepríjemnej zime aj vysokým účtom.
5. Dlhé a časté vetranie
Dlhodobo otvorené okno či ventilačka počas vykurovania je spoľahlivý spôsob, ako teplo zbytočne vyhnať von.
Najúspornejšie je krátke, ale intenzívne vetranie – otvorte okno dokorán na 5 až 10 minút a ideálne vytvorte prievan. Vzduch sa rýchlo vymení, no steny a nábytok ostanú teplé, takže miestnosť znova nevychladne.