10 izbových rastlín, ktoré hrajú farbami počas celého roka

Kvety sú bezpochyby ozdobou každej rastliny, ale pri mnohých izbovkách môžete žasnúť aj pri pohľade na ich listy. Zdobia priestor a vnášajú do interiéru život aj odtieňmi červenej, žltej, ružovej alebo fialovej.
Nechajte sa oslniť farbami
Chcete mať doma trochu džungle, ale zároveň farby, ktoré sa nikdy neomrzia? Potom stavte na izbovky, ktoré nepotrebujú kvitnúť, aby žiarili.
Ich listy sú samy osebe malým umeleckým dielom. Stačí im svetlo, trocha vlahy a vaša pozornosť. Medzi najkrajšie patria tieto exotické krásky.
A pozor! Uvádzame len niekoľko príkladov. Tieto rastliny majú množstvo malých „bratov a sestier“ v podobe rovnako atraktívnych variantov toho istého druhu.
1. Codiaeum variegatum – krotón
Krotón je jednoducho klasika, ktorá nikdy nesklame. Má listy v farbách jesene, teda žlté, červené, oranžové aj zelené, a čím viac svetla dostane, tým sýtejšie odtiene ukáže.
Potrebuje svetlé miesto, ale nie priame slnko, a zalievať ho treba pravidelne, nie však prehnane. Ak ho umiestnite k oknu a nebudete s ním často hýbať, odmení sa vám výraznou paletou farieb, ktorú žiadna iná izbovka neprekoná.
2. Solenostemon scutellarioides – koleus, africká pŕhľava
Koleus je farebný rebel medzi izbovkami. Každá varianta hrá inými farbami a vzormi. Bežná je ružová, červená, fialová, zelená aj žltá, ktoré sa na charakteristicky tvarovanom liste miešajú ako na maliarskej palete.
Africká pŕhľava má rada svetlé miesto a časté zalievanie, inak stráca farbu. Pravidelné zaštipovanie prospieva udržaniu tvaru a rozvetveniu rastliny – rýchlo zhustne a vyzerá potom ako živý farebný koberec. Hodí sa pre všetkých, ktorí chcú trochu extravagancie aj bez kvetov.
3. Aglaonema – aglaonema
Táto rastlina je elegantná dáma. Aglaonema má listy s ružovými, červenými či krémovými žilkami a zvládne aj tmavšie kúty bytu. Určite poznáte menej výraznú zeleno-bielu variantu. Nie je náročná, len ju neprelievajte.
Má rada pokoj, stále miesto a izbovú teplotu. Je ideálna do interiéru, kde chcete farby, ale nechcete riešiť zložitú starostlivosť. Jedna z mála rastlín, ktoré naozaj vydržia a pritom vyzerajú luxusne.
4. Caladium – kaládium, užovník
Kto chce mať doma „maľovaný“ list, siahne po kaládiu. Jeho ružové, biele a červené škvrny pripomínajú akvarel a pod svetlom doslova svietia. Je to jedna z izboviek, ktorým sa darí v jasnom, ale rozptýlenom svetle, a nepohrdnú ani vyššou vzdušnou vlhkosťou.
V lete miluje teplo, v zime sa uspokojí s izbovou teplotou. Kaládium má veľa podôb. Niektoré rastliny majú listy veľmi svetlé až biele s purpurovými žilkami a jemne zelenými okrajmi, iné varianty sú však červeno-zelené či bielo-zelené. Jednoducho vás nebudú nudiť.
5. Tradescantia zebrina – vodenka
Vodenka je rekordérka v raste aj farbách. Jej fialové a strieborné pruhy vyzerajú skvele v závesnom kvetináči a pri správnej starostlivosti rýchlo vytvorí farebný vodopád listov.
Má rada svetlo, ale znesie aj polotieň. Zalievať ju treba mierne a pravidelne, neznáša premokrenie. Je vďačná, ľahko sa množí a pôsobí živo aj v nudných kútoch.
6. Fittonia albivenis – fitónia
Drobná rastlinka vás síce neohromí veľkosťou, ale pozornosť priťahuje zaujímavými lístkami. Fitónia je decentná izbovka s listami ozdobenými výraznými žilkami v ružovej, červenej či bielej farbe. Ideálna do kúpeľne alebo terária, kde má vlhko, ktoré miluje.
Ak ju necháte vyschnúť, okamžite vädne, ale stačí pár kvapiek vody a počas niekoľkých hodín sa zázračne vzpamätá. Je to rastlinka skvelá pre tých, ktorí radi vidia výsledok svojej starostlivosti doslova pred očami.
7. Peperomia spp. – pieprovec
Pieprovce sa hodia všade. Ich lístky sú malé a farebné, pestovanie nenáročné. Niektoré varianty majú strieborné listy, iné vínové alebo mramorované.
Majú rady svetlo, ale nie priame slnko, a len miernu zálievku. Sú ideálne do kancelárie aj na poličku, kde sa iné rastliny trápia. Skvelá voľba pre tých, ktorí chcú pestrosť bez náročnej starostlivosti.
8. Philodendron ‘Pink Princess’ – filodendron
Filodendron ‘Pink Princess’ je skutočná celebrita. Každý list je originál. Môžete čakať tmavozelené pozadie a cez neho ružové škvrny, ktoré pôsobia, akoby ich niekto pomaľoval.
Vyhovuje mu polotieň a priepustný substrát, zálievka má byť mierna. Je síce drahší, ale efekt stojí za to. Jeden pohľad a pochopíte, prečo ho majú zberatelia po celom svete.
9. Stromanthe triostar – stromanthe
Stromanthe je ako exotická tanečnica. Mimoriadne zaujímavá izbovka má listy zeleno-biele, ale aj zeleno-červené či všelijako naružovelé. Je stopercentne neprehliadnuteľná.
Vyžaduje vlhší vzduch, polotieň a pravidelnú zálievku. Táto živá dekorácia vás neomrzí. Navečer listy zatvára a rastlina ich skláňa nadol.
10. Codiaeum variegatum ‘Mammy’ – kroton ‘Mammy’
Ak chcete niečo skutočne výrazné, skúste krotón ‘Mammy’. Áno, krotónov je celý rad a vždy majú pôsobivé listy. Táto varianta má úzke, zvlnené listy s pruhmi červenej, žltej a zelenej.
Potrebuje veľa svetla a mierne vlhký substrát. Je to ideálny kúsok na svetlý parapet, kde môže robiť parádu po celý rok. Keď mu doprajete trochu starostlivosti, odmení sa farbami, ktoré nevyblednú ani v zime.