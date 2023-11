Bývalý kandidát OĽaNO Holkovič dostal pokutu, pri incidente počas kampane udrel iného muža

Bývalý kandidát hnutia OĽaNO a priatelia (dnes hnutie Slovensko) Tomáš Holkovič dostal pokutu za to, že pri incidente počas predvolebnej kampane na Švabinského ulici v bratislavskej Petržalke dvakrát udrel iného muža päsťou.

Rozhodnutie rešpektuje

Holkovič informoval, že mu bolo doručené rozhodnutie v súvislosti s incidentom a uviedol, že ho rešpektuje a uvedomuje si, že jeho konanie v slušnej spoločnosti nemá miesto. Zároveň ocenil, že polícia vyhodnotila i konanie „pľuvača“ Petra Š.

„Jeho konanie, ktorým ma ohrozil a vyprovokoval, rovnako nepatrí do slušnej spoločnosti a už vôbec nie do férovej konfrontácie muža proti mužovi. Každopádne z uvedeného vyplýva, že pľuvance boli opakované,“ zdôraznil Holkovič a poukázal, že samotný Peter Š. to priznal vo výpovedi.

Holkovič tiež skonštatoval, že slovenská legislatíva nie je uspôsobená na to, aby sa človek mohol pľuvancom efektívne brániť „v čase pretrvávajúceho útoku pľuvača“.

Odstúpenie z kandidátky

Dodal, že chcel, aby bola pravda známa, keďže politici či médiá ju nie vždy uviedli celú.

„Mám svoju chlapskú česť. Konal som tak, ako som v danej chvíli považoval za správne. Vyvodil som osobnú zodpovednosť a odstúpil som z kandidátky. Teraz si znášam dôsledok vo forme pokuty, ktorú som uhradil. Kiežby si vrcholoví politici zobrali príklad a čelili svojim problémom rovnako so vztýčenou hlavou,“ uzavrel Holkovič s tým, že túto kapitolu uzatvára, no svoju cestu v boji za Slovensko nevzdáva.

Kandidát hnutia OĽaNO v uplynulých parlamentných voľbách a bývalý majster sveta v kickboxe Tomáš Holkovič sa pre účasť na potýčke v bratislavskej Petržalke vzdal kandidatúry. Vo videu, ktoré sa objavilo v online priestore, dvakrát udrel päsťou iného muža.

„Tento kandidát dal okamžite informáciu, že sa vzdáva miesta na kandidátke,“ uviedla k tomu ešte v septembri jednotka na kandidátke OĽaNO a priatelia Erika Jurinová. Doplnila, že hnutie vo veci vyvodilo zodpovednosť.