Bývalú podpredsedníčku Najvyššieho súdu Urbancovú oslobodili spod žaloby, rozsudok nie je právoplatný

Ide o prípad z korupčnej kauzy Búrka z marca 2020 na ktorú nadväzovala akcia Víchrica počas ktorej Urbancovú obvinili.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
PREZIDENT: Vymenovanie podpredsedníčky NS SR
Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Jarmila Urbancová. Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel
Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súduJarmila Urbancová bola podozrivá z nepriamej korupcie a podplácania. Vo štvrtok ju však oslobodili spod obžaloby. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry Ján Hrivnák podal odvolanie.

Informoval o tom Denník N a spresnil, že kľúčovým svedkom prípadu bol jej bývalý kamarát a bývalý sudca Vladimír Sklenka. Ide o prípad z korupčnej kauzy Búrka z marca 2020 na ktorú nadväzovala akcia Víchrica počas ktorej Urbancovú obvinili.

