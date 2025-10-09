Sudca požiadal poslancov o vydanie Babiša na stíhanie v kauze Čapí hnízdo

Pražský mestský súd poslal vo štvrtok do českému parlamentu žiadosť o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Novinkám to potvrdil sudca Ján Šott, ktorého senát o prípade rozhoduje. Informuje tom web Novinky.cz.
„Žiadosť o vydanie pána Babiša bola vo štvrtok dopoludnia odoslaná,“ povedal sudca Šott. Šottov senát Babiša spod obžaloby z dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ už dvakrát oslobodil. Lenže nadriadený Vrchný súd v Prahe oslobodzujúci verdikt v odvolacom konaní vždy zrušil, pričom naposledy tento rok v júni konštatoval, že je presvedčený o vine v prípade oboch spomínaných trestných činov.
Babiš je opäť v ohrození, súd zrušil oslobodzujúci rozsudok za podvod s eurofondmi
Žiadosťou o vydanie Babiša na trestné stíhanie sa má zaoberať mandátový a imunitný výbor a potom všetci poslanci na pléne. Členovia výboru však zatiaľ neboli zvolení, pretože ustanovujúca schôdza českej Snemovne je na programe až 3. novembra. O vydaní či nevydaní sa tak rozhodne až potom.
Otázkou zostáva, či poslanci predovšetkým z radov hnutí ANO, SPD a Motoristov, ktorí majú v novozvolenej Snemovni spoločne väčšinu, budú s vydaním Babiša súhlasiť. Predseda SPD Tomio Okamura už minulý týždeň uviedol, že jeho hnutie žiadosť súdu o Babišovo vydanie nepodporí.