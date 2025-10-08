Žilinka podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Šutaja Eštoka neposkytnúť mená pasažierov letu do Nemecka

Žilinka avizoval podanie správnej žaloby ešte v septembri tohto roka.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal správnu žalobu v súvislosti s letom vládneho špeciálu do Nemecka. Ako informoval na sociálnej sieti, správnu žalobu podal na Správnom súde v Bratislave v utorok 7. októbra, a to vo veci nesprístupnenia informácie o pasažieroch tohto letu.

Žilinka avizoval podanie správnej žaloby voči rozhodnutiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ešte v septembri tohto roka. Minister vnútra totiž nevyhovel protestu prokurátora proti rozhodnutiu z 22. augusta 2024, ktorým minister zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie rezortu vnútra z 28. júna 2024, ktoré čiastočne nevyhovelo žiadosti o sprístupnenie informácie týkajúcej sa poskytnutia menného zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka 17. júna minulého roku.

Generálny prokurátor podal ešte v júli protest prokurátora. „Generálny prokurátor SR je presvedčený, že verejnosť má právo na informácie, či sú prostriedky z verejných zdrojov na zahraničné cesty verejných činiteľov využívané zákonne a účelne,“ zdôraznila v júli hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Doplnila, že s poukazom na porušenie ustanovení správneho poriadku a zákona o slobode informácií generálny prokurátor navrhuje, aby bolo rozhodnutie ministra vnútra ako nezákonné zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.

Viacerí politickí predstavitelia sa v júni minulého roka zúčastnili na zápase Slovenska proti Belgicku v nemeckom Frankfurte. Rezort vnútra však argumentoval, že na futbalové Majstrovstvá Európy v Nemecku leteli na základe oficiálneho pozvania a nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.

Do Nemecka konkrétne leteli dvaja podpredsedovia Národnej rady SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti uviedlo, že v rámci cesty sa zúčastnení stretli aj s predstaviteľmi belgickej vlády, a tiež s primátorom Frankfurtu nad Mohanom.

