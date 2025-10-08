Žilinka podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Šutaja Eštoka neposkytnúť mená pasažierov letu do Nemecka

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal správnu žalobu v súvislosti s letom vládneho špeciálu do Nemecka. Ako informoval na sociálnej sieti, správnu žalobu podal na Správnom súde v Bratislave v utorok 7. októbra, a to vo veci nesprístupnenia informácie o pasažieroch tohto letu.
Šutaj Eštok neprezradil mená účastníkov letu na futbal do Nemecka, Žilinka podá správnu žalobu
Žilinka avizoval podanie správnej žaloby voči rozhodnutiu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) ešte v septembri tohto roka. Minister vnútra totiž nevyhovel protestu prokurátora proti rozhodnutiu z 22. augusta 2024, ktorým minister zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie rezortu vnútra z 28. júna 2024, ktoré čiastočne nevyhovelo žiadosti o sprístupnenie informácie týkajúcej sa poskytnutia menného zoznamu pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka 17. júna minulého roku.
Ministerstvo vnútra podľa Žilinku pochybilo, pokuta pre prezidenta Pellegriniho je nezákonná
Generálny prokurátor podal ešte v júli protest prokurátora. „Generálny prokurátor SR je presvedčený, že verejnosť má právo na informácie, či sú prostriedky z verejných zdrojov na zahraničné cesty verejných činiteľov využívané zákonne a účelne,“ zdôraznila v júli hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová.
Doplnila, že s poukazom na porušenie ustanovení správneho poriadku a zákona o slobode informácií generálny prokurátor navrhuje, aby bolo rozhodnutie ministra vnútra ako nezákonné zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.
Viacerí politickí predstavitelia sa v júni minulého roka zúčastnili na zápase Slovenska proti Belgicku v nemeckom Frankfurte. Rezort vnútra však argumentoval, že na futbalové Majstrovstvá Európy v Nemecku leteli na základe oficiálneho pozvania a nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.
Do Nemecka konkrétne leteli dvaja podpredsedovia Národnej rady SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti uviedlo, že v rámci cesty sa zúčastnení stretli aj s predstaviteľmi belgickej vlády, a tiež s primátorom Frankfurtu nad Mohanom.