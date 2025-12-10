Bývalú krajskú prokurátorku stíhanú pre neplnenie povinností oslobodili, prokurátor sa na mieste odvolal

Samosudca Mestského súdu Bratislava I v stredu oslobodil bývalú šéfku Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivetu K. obžalovanú pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Ako uviedol v zdôvodnení rozhodnutia, skutok podľa neho nie je trestným činom. Stredajšie rozhodnutie prvostupňového súdu nie je právoplatné, prokurátor, ktorý pre Ivetu K. navrhoval podmienečný trest, na mieste podal odvolanie.
Sudca Karol Posluch pritom ešte v decembri 2024 postúpil vec Krajskému prokurátorovi v Bratislave. Podľa jeho názoru išlo totiž vo veci nerozhodnutia o dvoch návrhoch na podanie obžaloby o disciplinárne previnenie, nie o trestný čin. V skutku totiž absentoval zákonný znak úmyslu a spôsobenia škody. Prokurátor vtedy voči rozhodnutiu podal sťažnosť.
Už ju nemôžu stíhať disciplinárne
Krajský súd následne v máji tohto roku rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a vec mu vrátil na opätovné prejednanie a rozhodnutie. Momentálne podľa Poslucha už nie je možné Ivetu K. stíhať disciplinárne, aj keď ide o protiprávne konanie, keďže už nepôsobí ako prokurátorka.
Prípad bývalej krajskej prokurátorky stíhanej pre neplnenie povinností sa vrátil na súd, pojednávať sa bude v stredu
V rámci stredajšieho zdôvodnenia rozhodnutia sudca pripomenul, že obžalovaná v súvislosti s nerozhodnutím o obžalobných návrhoch argumentovala svojou zaneprázdnenosťou. „Nie je žiadny iný dôkaz, ktorý by zdôvodnil konanie obžalovanej,“ skonštatoval Posluch. Doplnil tiež, že vo veci nezistil zákonný znak spôsobiť inému škodu.
Prokurátor navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody
Prokurátor pre obžalovanú Ivetu K. navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody na dolnej hranici trestnej sadzby pre skutok zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktorá predstavuje dva až päť rokov väzenia. Odsedieť si ho mala v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. Obhajca obžalovanej, naopak, argumentoval, že v rámci žalovaného skutku neboli naplnené znaky danej skutkovej podstaty.
Samotná Iveta K. v decembri 2024 zdôraznila, že jej pochybenie bolo dôsledkom plnenia iných pracovných povinností a nemala úmysel pomôcť ani poškodiť osoby vystupujúce v predmetných trestných veciach. „Nikdy som neporušovala zákon vedome, ani nevedome,“ vyhlásila.
Pokus o úverový podvod
Ešte v roku 2019 odvolal vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár šéfku Krajskej prokuratúry v Bratislave Ivetu K. z funkcie. Dôvodom bolo, že osem rokov nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby na Lóranta K. za pokus o úverový podvod. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhol Loránta K. a ďalších ešte v roku 2011 obžalovať, prokurátorka však vo veci nekonala.
Lórant K. sa v médiách spomínal ako kamarát bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Spomínal sa napríklad v nahrávke o údajnom vydieraní podnikateľa Jaroslava Haščáka. Obžalovaná takisto nerozhodla o návrhu na podanie obžaloby vo veci obvineného Jána M.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v marci 2021 Ivete K. z dôvodu jej trestného stíhania pozastavil výkon funkcie prokurátorky. Momentálne podľa vyjadrenia Krajskej prokuratúry v Bratislave už nepôsobí ako prokurátorka.