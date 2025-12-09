Šutaj Eštok neuspel s návrhmi proti rozsudku v spore s čurillovcami, plánuje sa však odvolať

Bratislavský súd zamietol návrhy ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorými namietal rozsudok v spore s čurillovcami ako nedôvodné.
„Práve sme z elektronickej schránky prevzali uznesenie Mestského súdu Bratislava IV z dnešného dňa, ktorým zamietol návrhy žalovaného Matúša Šutaja Eštoka na určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie rozsudku pre zmeškanie v spore o ochranu osobnosti s Jánom Čurillom a spol. ako nedôvodné,“ informoval na sociálnej sieti právny zástupca takzvaných čurillovcov Peter Kubina.
Predčasná radosť
„Nič iné som ani neočakával v tomto prípade, pretože o tomto odvolaní rozhodoval opäť ten istý sudca, ktorý takto asi aj po zladení sa s pánom Kubinom, zástupcom čurillovcov, konal,“ zareagoval minister Šutaj Eštok na novinárske otázky na tlačovej besede svojej strany. Avizoval, že sa odvolajú na krajský súd. „Radosť čurillovcov je predčasná,“ dodal.
Minister sa má na základe verdiktu Mestského súdu Bratislava IV verejne ospravedlniť policajtom Jánovi Čurillovi, Pavlovi Ďurkovi, Štefanovi Mašinovi, Milanovi Sabotovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi za to, že ich verejne prirovnal k odsúdenému Mikulášovi Černákovi a označil ich za krivých policajtov. Musí tiež zaplatiť 90-tisíc eur, čiže každému z nich po 15-tisíc eur, aj trovy konania.
Žaloba pre status
Policajti na ministra podali žalobu na ochranu osobnosti pre jeho status na sociálnej sieti. Súdny spor nakoniec vyhrali rozsudkom pre zmeškanie, teda kontumačným rozsudkom. Kubinu vtedy uviedol, že Šutaj Eštok po dobu viac ako štyroch mesiacov nereagoval na výzvu súdu na vyjadrenie sa k žalobe, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky. Po doručení rozsudku nevyužil ani možnosť podať opravný prostriedok, a tak sa rozsudok stal právoplatným a o pár dní nato aj vykonateľným.
V súvislosti s rozsudkom podali policajti návrh na vykonanie exekúcie a v súčasnosti je tak minister v exekúcii. Šutaj Eštok na rozsudok reagoval tým, že nevedel, že sa súd zaoberá žalobou čurillovcov. Na margo toho, že žaloba mu bola doručená do elektronickej schránky sa Šutaj Eštok vyjadril, že tú pre vyťaženosť prakticky nepoužíva. Kritizoval aj postup sudcu. V médiách sa vtedy objavili informácie, že minister podal návrh na zrušenie rozsudku, a tiež požiadal o zrušenie exekúcie.