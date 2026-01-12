Bývalého šéfa finančnej správy Imreczeho pred rokom odsúdili trestným rozkazom, minister Susko teraz podal dovolanie

Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
3 min. čítania
František Imrecze
Bývalý prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Minister spravodlivostiBoris Susko podal dovolanie v trestnej veci, v rámci ktorej bol pred rokom trestným rozkazom v rámci kauzy Mýtnik odsúdený bývalý prezident Finančnej správy SRFrantišek Imrecze. Medializované informácie pre SITA potvrdil rezort spravodlivosti s tým, že minister konal na podnet a nie z vlastnej iniciatívy.

Vynášanie informácií

„Ministerstvo spravodlivosti SR však už v minulosti opakovane kritizovalo vynášanie informácií z trestných spisov a preto sa nebude aktuálne k uvedenej veci vyjadrovať, ani zverejňovať dokumenty z Vami spomínaného súdneho konania a takto ovplyvňovať nielen samotné konanie, ale aj verejnú mienku,“ uviedol rezort.

Ako ďalej zdôraznil, priebežne vyhodnocuje podnety na podanie dovolania a pokiaľ budú splnené zákonné dôvody, minister využije svoju právomoc tak, ako to v minulosti urobili aj jeho predchodcovia.

Ministerstvo tiež zdôraznilo, že k dovolaniu sa bude vo svojom rozhodnutí vyjadrovať výlučne príslušný súd, a to v rámci dovolacieho konania iniciovaného jeho podaním.

„Ministerstvo zdôrazňuje, že dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje príslušný súd podľa pravidiel Trestného poriadku. Minister spravodlivosti nemá oprávnenie navrhovať konkrétny druh ani výšku trestu, čo je výhradnou kompetenciou súdu. Minister je oprávnený iba iniciovať konanie o dovolaní, bez právomoci posudzovať vinu či navrhovať trest,“ doplnil rezort spravodlivosti.

Bez trestu

Špecializovaný trestný súd trestným rozkazom v januári 2025 odsúdil bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 2018. Informovala o tom vtedy advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o. s tým, že trestný rozkaz vydal sudca Jozef Pikna, ktorý uznal Imreczeho za vinného a neuložil mu žiadny trest. Prokurátor vtedy nepodal voči trestnému rozkazu odpor.

Imrecze už bol raz odsúdený v rámci dohody o vine a treste. Samosudkyňa Špecializovaného trestného súd v Pezinku mu konkrétne vo februári 2023 uložila trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu piatich rokov. Imrecze tiež musel zaplatiť peňažný trest 202-tisíc eur.

Keby tak neurobil, súd schválil náhradný trest v dĺžke troch rokov väzenia. Imrecze, ktorý bol na čele finančnej správy v rokoch 2012 až 2018, dostal tiež zákaz stretávať sa a kontaktovať sa s aktérmi skutkov, za ktoré bol odsúdený a tiež zákaz pôsobenia vo verejných funkciách na dobu šiestich rokov.

Stretnutie so Suchobom

Podľa orgánov činných v trestnom konaní sa Imrecze po svojej rezignácii z postu šéfa finančnej správy v septembri 2018 stretol s podnikateľom Michalom Suchobom a požiadal ho o odmenu pre zamestnancov finančnej správy za pomoc pri implementácii projektov od spoločnosti Allexis.

Konkrétne išlo o 50-tisíc eur pre Imreczeho nástupkyňu vo funkcii Lenku Wittenbergerovú, 30-tisíc eur pre riaditeľku odboru právnych služieb Denisu Ž. a 20-tisíc eur pre šéfku odboru verejného obstarávania Kornéliu Č. Sumu 50-tisíc eur mal obdržať aj šéf odboru informatiky Milan Grega. Keďže ten to opakovane odmietol, financie si podľa prokuratúry nechal Imrecze.

Viac k osobe: Boris SuskoFrantišek ImreczeJozef PiknaLenka WittenbergerováMichal SuchobaMilan Grega
Firmy a inštitúcie: AllexisFinančná správa SRŠpecializovaný trestný súd
Okruhy tém: bývalý šéf finančnej správy Dovolanie Kauza Mýtnik Minister spravodlivosti Súdy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk