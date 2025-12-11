Škoda vyčíslená v kauze Mýtnik je podľa Mandzáka fiktívna, obhajoba chce preveriť postup prokurátora – VIDEO

V trestnej kauze Mýtnik podľa obhajcu obžalovaného Jozefa BrhelaMichala Mandzáka nevznikla škoda. Ako uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii, vyplynulo to aj z vyjadrení prokurátora Ondreja Repu.
Tým pádom podľa Mandzáka je vyčíslená škoda, ktorá údajne vznikla štátu vo výške 45 miliónov eur, fiktívna. Prokuratúra podľa neho v tejto súvislosti modifikovala škodu, ktorá údajne vznikla obstarávaním IT systémov na Finančnú správu SR na 650-tisíc eur, ani o takejto škode však neexistuje žiadny dôkaz.
Vymyslená škoda
„Na základe danej škody, ktorá bola vymyslená, boli nespravodlivo vzaté do väzby obvinené osoby, a to Jozef Brhel, Milan Grega, Jana Rovčaninová, František Imrecze a taktiež bola aj nezákonné obmedzená osobná sloboda pánovi (Michalovi) Suchobovi,“ vyhlásil Mandzák (Prví dvaja menovaní sú v kauze Mýtnik obžalovaní, zvyšní traja boli vylúčení na samostatné konanie a v procese vystupovali ako svedkovia, pozn. SITA).
Prokurátor navrhol obžalovaným v kauze Mýtnik tresty, v troch prípadoch nepodmienečné
V tejto súvislosti sa podľa neho obhajoba obracia na generálneho prokurátora Maroša Žilinku so žiadosťou na preverenie postupu prokurátora Ondreja Repu. „Aby dal stanovisko, či takéto trestné stíhanie a podávanie návrhov na vzatie do väzby je vôbec aj v budúcnosti prípustné,“ povedal Mandzák.
Advokát tiež poukázal na možnú zaujatosť predsedu senátu, ktorý kauzu Mýtnik prejednáva na Špecializovanom trestnom súde, konkrétne Jána Hrubalu. V disciplinárnom konaní totiž Mandzák zastupoval sudcu Michala Trubana, na ktorého Hrubala ešte ako šéf ŠTS disciplinárny návrh podával. „Bol mojou procesnou protistranou,“ skonštatoval Mandzák s tým, že senát mal z tohto dôvodu rozhodovať o námietke zaujatosti.
Návrh trestu
Pre obžalovaného Jozefa Brhela staršieho a jeho syna Jozefa navrhol prokurátor Ondrej Repa v kauze Mýtnik trest v dolnej polovici sadzby, pričom v prípade trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, z ktorého sú obžalovaní, je trestná sadzba od troch do 10 rokov väzenia.
Kauza Mýtnik sa blíži k verdiktu, Špecializovaný trestný súd ukončil dokazovanie
Rovnaký trest navrhol prokurátor Repa aj pre právnika Martina Bahledu, ktorý je stíhaný rovnako za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Bývalého riaditeľa IT sekcie na finančnej správe Milana Gregu, ktorý je stíhaný za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, navrhol prokurátor potrestať podmienkou. Menovanej štvorici takisto navrhol uložiť peňažné tresty.
Repa vo svojej záverečnej reči pred súdom navrhol uznať za vinných aj bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a architekta Miroslava Slahučku, ktorí boli obžalovaní z prijímania úplatku v súvislosti s presadzovaním projektu eKasa. Obom navrhol podmienku ako aj peňažné tresty. Pojednávanie v kauze Mýtnik bude na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať 15. decembra záverečnými rečami obhajcov.