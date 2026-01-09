Suchoba podal odvolanie voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu, trvá na svojej nevine

Podnikateľ Michal Suchoba podal odvolanie voči rozsudku, ktorým mu Špecializovaný trestný súd uložil v októbri 2025 peňažný trest 500-tisíc eur. Informoval o tom jeho obhajca Michal Bouška. Súd podnikateľovi v rámci prvostupňového rozsudku uložil aj trest prepadnutia veci, konkrétne finančnej čiastky 400-tisíc eur. Suchobu uznali v rámci kauzy Mýtnik za vinného z machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Spod obžaloby z legalizácie výnosov z trestnej činnosti ho súd oslobodil.
Skutkov sa údajne nedopustil
„Skutkov, ktoré sú mi kladené za vinu v kauze Mýtnik, som sa nedopustil. Rozsudok vynesený Špecializovaným trestným súdom je právne neudržateľný, postavený na domnienkach a v mnohých záveroch vecne chybný. Prijatím takéhoto rozsudku by som napľul na prácu všetkých, ktorí spolupracovali na systémoch, ktoré štátu priniesli do dnešných dní viac ako 10 miliárd eur. Takýto rozsudok nemá nič spoločné s právom, o spravodlivosti ani nehovoriac,“ vyhlásil Suchoba.
Od Najvyššieho súdu SR, ktorý sa bude jeho odvolaním zaoberať, požaduje, aby prvostupňový verdikt zrušil a oslobodil ho spod obžaloby, prípadne, aby vec vrátil súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie.
Ústavný súd žiada Súdny dvor EÚ o výklad práva, verdikt môže ovplyvniť aj prípad Kočnera
Kauza Mýtnik sa týka korupcie pri dodávaní IT systémov na Finančnú správu SR. Suchoba v tejto súvislosti zdôrazňuje, že štátu dodal funkčné, dodnes využívané nástroje, ktorými štát dramaticky zvýšil efektivitu výberu daní a boj proti daňovým podvodom.
„Znalecký posudok znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity dokazuje, že práve naše systémy mali prínos pre štát v miliardách eur,“ zdôraznil podnikateľ. Prokurátor podľa neho v rámci súdneho procesu nevyčíslil ani nepreukázal žiadnu škodu. „Dodali sme štátu systémy o 500-tisíc eur lacnejšie, ako je obvyklá trhová cena, tieto systémy zarobili štátu vyše 10 miliárd eur a odmenou je, že z nás ten istý štát urobil zločincov,“ skonštatoval Suchoba.
Uvalenie väzby na vplyvné osoby
Celá kauza Mýtnik podľa neprávoplatne odsúdeného podnikateľa vznikla za účelom uvalenia väzby na vplyvné osoby, predovšetkým na podnikateľa Jozefa Brhela.
„Možnosť vyvinúť efektívny tlak na Jozefa Brhela, napríklad jeho vzatím do vyšetrovacej väzby a jeho následné získanie na spoluprácu proti vyššie postaveným osobám bolo skutočným cieľom. Na trestné stíhanie totiž nebol žiaden dôvod, nielen pre benefity, ktoré naše systémy priniesli pre verejné financie, ale pre neexistenciu trestnej činnosti, ktorej naplnenie orgány činné v trestnom konaní dosiahli len ohýbaním skutočného stavu vecí,“ dodal Suchoba.
Súdny proces s Bombicom sa začne koncom januára, tretí proces v kauze vraždy Kuciaka je naplánovaný na rovnaký termín
Podnikateľ už v máji 2024 dostal za prečin podplácania peňažný trest 90-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vtedy schválil dohodu o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom. Skutok sa týkal odovzdania čiastky 70-tisíc eur bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi.