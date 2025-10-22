Suchobu uznali v kauze Mýtnik za vinného, dostal peňažný trest 500-tisíc eur

Zároveň dostal aj trest prepadnutia veci, konkrétne finančnej čiastky 400-tisíc eur.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Michal Suchoba
Obvinený podnikateľ Michal Suchoba (vľavo), stíhaný pre podplácanie pred začatím verejného zasadnutia v kauze Mýtnik. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Banská Bystrica Iné správy Iné správy z lokality Banská Bystrica

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal podnikateľa Michala Suchobu za vinného z machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v rámci kauzy Mýtnik.

Ako ďalej informoval Denník N, v tejto súvislosti súd podnikateľovi uložil peňažný trest 500-tisíc eur. Zároveň dostal aj trest prepadnutia veci, konkrétne finančnej čiastky 400-tisíc eur. Ide o peniaze, ktoré Suchoba vydal v prípravnom konaní ako výnos z trestnej činnosti. Spod obžaloby z legalizácie výnosov z trestnej činnosti sudca Peter Pulman Suchobu oslobodil. Rozsudok nie je právoplatný.

V kauze Mýtnik išlo o utajované obstarávania IT systémov na finančnej správe v ére Františka Imreczeho v rokoch 2012 až 2018. Podnikateľ na súde tvrdil, že nič z obžaloby sa počas súdneho procesu nepodarilo preukázať. Aj v záverečnej reči priznal, že s Imreczem boli priatelia, dnes ho označuje za klamára. Odmieta, že by sa spoločne dohodli, že IT systémy pre jeho firmu Allexis obstará finančná správa na výnimku,“ uviedol Denník N. Ako ďalej médium informovalo, Suchoba zdôraznil, že to bolo riešenie, ktoré vymyslel Imrecze.

Odvolával sa aj na výpoveď súčasného guvernéra Národnej banky SlovenskaPetra Kažimíra, ktorý bol v čase utajovaného tendra ministrom financií,“ napísal denník.

Denník N zároveň pripomenul, že pôvodne sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman odsúdil Suchobu trestným rozkazom, teda takzvane od stola, bez dokazovania, na peňažný trest 900-tisíc eur.

Viac k osobe: František ImreczeMichal SuchobaPeter KažimírPeter Pulman
Firmy a inštitúcie: NBS Národná banka SlovenskaŠpecializovaný trestný súd SR
Okruhy tém: Kauza Mýtnik peňažný trest
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk