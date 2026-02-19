Brusel stupňuje požiadavky. Rusko sa má stiahnuť z krajín, kde má vojenskú prítomnosť

Európska únia (EÚ) žiada stiahnutie ruských vojakov z Bieloruska, Gruzínska, Arménska a Podnesterska ako súčasť prípadného mierového rámca súvisiaceho s ruskou vojnou proti Ukrajine. Vyplýva to z dokumentu, ktorý medzi členské štáty rozoslala šéfka európskej diplomacieKaja Kallasová, píše web United24Media.
Podmienky EÚ podľa návrhu, do ktorého mala možnosť nahliadnuť stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, zahŕňajú aj odstránenie ruských jadrových zbraní z Bieloruska a širšie stiahnutie ruských jednotiek z krajín, kde má Moskva vojenskú prítomnosť.
Reparácie a vyšetrenie vojnových zločinov
EÚ tiež presadzuje vojnové reparácie, demilitarizáciu okupovaných území bez právneho uznania ruskej kontroly a zrušenie akejkoľvek amnestie za vojnové zločiny. Dokument požaduje aj plný prístup medzinárodných vyšetrovateľov na miesta, kde k vojnovým zločinom údajne došlo.
Únia musí najskôr vedieť, čo od Putina chce. Tlak musí podľa Kallasovej smerovať na Moskvu
V časti o kompenzáciách sa uvádza, že „Rusko musí odškodniť a prispieť na obnovu Ukrajiny za škody spôsobené európskym štátom, firmám a za environmentálne škody“.
Maximalistické požiadavky
Diplomati EÚ označujú návrhy za maximalistické. Ide o reakciu na rozsiahle požiadavky, ktoré podľa nich predkladá Rusko Ukrajine. Jeden z diplomatov uviedol, že je to „odpoveď na ruské maximalistické požiadavky rovnakou mincou“.
Ďalší nemenovaný predstaviteľ zdôraznil, že „dosiahnutie mieru nezávisí len od toho, či Ukrajina urobí ústupky. Musíme hovoriť aj o tom, čo musí urobiť Rusko…“
Časť návrhu majú prerokovať ministri zahraničných vecí EÚ na zasadnutí 23. februára.