Brusel stupňuje požiadavky. Rusko sa má stiahnuť z krajín, kde má vojenskú prítomnosť

EÚ tiež v rámci mierového plánu pre Ukrajinu presadzuje vojnové reparácie, demilitarizáciu okupovaných území bez právneho uznania ruskej kontroly a zrušenie akejkoľvek amnestie za vojnové zločiny.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Ruskí vojaci na nezverejnenom mieste na fronte. Foto: Archívne, Tlačová služba ruského ministerstva obrany via AP
Európska únia (EÚ) žiada stiahnutie ruských vojakov z Bieloruska, Gruzínska, Arménska a Podnesterska ako súčasť prípadného mierového rámca súvisiaceho s ruskou vojnou proti Ukrajine. Vyplýva to z dokumentu, ktorý medzi členské štáty rozoslala šéfka európskej diplomacieKaja Kallasová, píše web United24Media.

Podmienky EÚ podľa návrhu, do ktorého mala možnosť nahliadnuť stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, zahŕňajú aj odstránenie ruských jadrových zbraní z Bieloruska a širšie stiahnutie ruských jednotiek z krajín, kde má Moskva vojenskú prítomnosť.

Reparácie a vyšetrenie vojnových zločinov

EÚ tiež presadzuje vojnové reparácie, demilitarizáciu okupovaných území bez právneho uznania ruskej kontroly a zrušenie akejkoľvek amnestie za vojnové zločiny. Dokument požaduje aj plný prístup medzinárodných vyšetrovateľov na miesta, kde k vojnovým zločinom údajne došlo.

V časti o kompenzáciách sa uvádza, že „Rusko musí odškodniť a prispieť na obnovu Ukrajiny za škody spôsobené európskym štátom, firmám a za environmentálne škody“.

Maximalistické požiadavky

Diplomati EÚ označujú návrhy za maximalistické. Ide o reakciu na rozsiahle požiadavky, ktoré podľa nich predkladá Rusko Ukrajine. Jeden z diplomatov uviedol, že je to „odpoveď na ruské maximalistické požiadavky rovnakou mincou“.

Ďalší nemenovaný predstaviteľ zdôraznil, že „dosiahnutie mieru nezávisí len od toho, či Ukrajina urobí ústupky. Musíme hovoriť aj o tom, čo musí urobiť Rusko…“

Časť návrhu majú prerokovať ministri zahraničných vecí EÚ na zasadnutí 23. februára.

