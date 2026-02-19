Putin nikdy nemá záujem o mier, k mieru ho treba prinútiť, povedala bývalá gruzínska prezidentka

Bývalá prozápadná gruzínska prezidentka Salomé Zurabišviliová uviedla, že Washington by mohol zohrať kľúčovú úlohu pri ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Podľa nej by americký prezident Donald Trump mohol prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina pristúpiť na mierovú dohodu. Zurabišviliová to uviedla v rozhovore pre web Euro News.
„Neistota, ktorú Putin pociťuje v súvislosti s Trumpovými krokmi, je najlepším spojencom na to, aby ho prinútil uzavrieť mierovú dohodu,“ povedala.
Putin „nikdy nemá záujem o mier, k mieru ho treba prinútiť“, konštatovala bývalá prezidentka. Zurabišviliová uviedla, že vojna na Ukrajine „raz skončí“. Varovala však, že „je dôležité, ako skončí, pretože ako susedia Ruska všetci vieme, že je to neustály okupant, agresor a imperialistická mocnosť, ktorá nepozná hranice“. Kľúčové je podľa nej rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a zároveň aj to, aby Rusko uznalo, že „nemôže okupovať územie svojich susedov“.
Zelenskyj: Ukrajinci by mi nedovolili Donbas odovzdať Rusku, trvalý mier sa nedá dosiahnuť „darovaním víťazstva“ Putinovi
Zurabišviliová bola prezidentkou v rokoch 2018 až 2024. Parlamentné voľby v Gruzínsku v októbri 2024 vyhrala strana Gruzínsky sen miliardára Bidzinu Ivanišviliho, ktorý zbohatol v Rusku. Výsledky volieb vyvolali v krajine masívne protesty. Gruzínsky sen v decembri 2024 presadil za prezidenta bývalého futbalistu Michaila Kavelašviliho, ale Zurabišviliová odmietla jeho vymenovanie uznať.
Zurabišviliová povedala, že „všetko, čo sa dnes v Gruzínsku deje, krajinu vzďaľuje“ od „európskej cesty a európskych reforiem“. Krajina získala štatút kandidátskej krajiny v decembri 2023 pod podmienkou, že uskutoční viacero reforiem. Odvtedy sa však proces zastavil.