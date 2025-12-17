Brusel kráča smerom k diktatúre a pripravuje kroky, ktoré sú otvoreným vyhlásením vojny Rusku, varuje Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán varuje, že Brusel pripravuje také kroky, ktoré sú otvoreným vyhlásením vojny Rusku. Vyhlásil to pred samitom lídrov Európskej únie (EÚ) v Bruseli, ktorý sa začne vo štvrtok 18. decembra.
Orbán pripomenul, že na programe samitu je viacero závažných otázok, no je evidentné, že bude dominovať téma vojny a mieru na Ukrajine. „Musíme prediskutovať, či máme dať Ukrajine podporu – finančnú alebo vojenskú v nasledujúcom období, a ak áno, tak koľko by to malo byť a v akej forme,“ povedal maďarský premiér, ktorý sa prihlásil videom z paluby lietadla na ceste do Bruselu.
Promieroví a provojnoví
„Tých, ktorí chcú dať Ukrajine (finančnú) podporu označujeme ako provojnových, a tých, ktorí s tým nesúhlasia, ale naopak hovoria, že by sme dnes nemali o prijať žiadne rozhodnutie a treba počkať na výsledky americko-ruských rokovaní, označujeme ako promieroví,“ vysvetľoval maďarský premiér.
Vyzdvihol, že skupina promierových politikov podporuje mierové úsilia Spojených štátov a myslí si, že dovtedy netreba prinášať žiadne strategické rozhodnutia, lebo to len znižuje šancu na úspech amerických rokovaní.
„V nasledujúcich dňoch budeme vidieť stret promierovej a provojnovej skupiny“ skonštatoval Orbán. Ozrejmil, že budú diskutovať aj o tom, čo by sa malo stať so zmrazenými ruskými aktívami, a ak sa nedajú využiť, aké iné finančné podpory a akej veľkosti môžeme dať Ukrajine a čo to bude znamenať pre nasledujúce generácie.
V súvislosti s využitím zmrazených ruských aktív Orbán upozorňuje na komplikovanú právnu situáciu. Pripomenul, že doteraz sa každý polrok hlasovalo o tom, aby boli ruské aktíva zmrazené, no až do tohto momentu sa nikdy nehovorilo o konfiškácii ruského majetku.
Táto právna situácia sa podľa slov maďarského premiéra absolútne nezákonným spôsobom zmenila a to nie rozhodnutím lídrov EÚ, ale rozhodlo sa o tom prekvapivo o stupeň nižšie – na jednom zasadnutí. Tam sa prijalo rozhodnutie, že už nebude potrebné každý polrok rozhodovať o zmrazení ruských aktív, predĺžili to na dobu neurčitú, a vyhlásili, že nemusí sa o tom rozhodovať jednomyseľne.
„Otázka zmrazenia ruských aktív, v ktorom malo doteraz Maďarsko právo veta, bolo vyňaté spod práva veta, čo je bezpochyby otvorené porušenie zákona a podnikneme v tomto smere aj právne kroky,“ informoval Orbán. V otázke využitia zmrazených ruských aktív je zatiaľ nutný jednomyseľný súhlas členských štátov, ak o tom nerozhodnú inak a nebudú navrhovať, aby na to postačoval len dvojtretinový súhlas členov.
Použitie zmrazených ruských aktív
Orbán tiež upozornil, že sme v procese protiprávnej federalizácie Európy. „Zatiaľ čo prebieha polemika o použití zmrazených ruských aktív – teda otázka o vojne, súbežne s tým Brusel kráča do nového typu byrokratickej diktatúry, kedy práva prináležiace národným štátom sú od nich skrze rozhodnutia nejakého orgánu Európskej rady alebo komisie skonfiškované,“ vyhlásil maďarský premiér.
Orbán zdôraznil, že v tomto náročnom období si preto hľadajú spojencov. „Zoskupujeme tie štáty, ktoré si myslia, že konfiškácia a vyvlastnenie ruského majetku ako to plánuje Európska komisia (to znamená, že zoberieme od Rusov zmrazené ruské aktíva a dáme ich Ukrajine, ktorá je vo vojne s Ruskom); to nie je nič iné ako otvorené vypovedanie vojny,“ vyhlásil Orbán.
„Také som už videl, že po skončení vojny víťazi berú územia, obyvateľstvo a majetok porazených, o tom by som vedel hovoriť. Ale to, že počas priebehu vojny sa zapojí strana, ktorá právne nie je účastníkom vojny – ako Európska únia v prípade rusko-ukrajinskej vojny; a sa rozhodne vziať majetok jedného z účastníkov vojny a odovzdá ho druhému účastníkovi vojny, to sa nedá nijak inak interpretovať ako vyhlásenie vojny a myslím si, že to budú Rusi aj tak vnímať,“ doplnil Orbán s tým, že otázkou je aj to, aké budú odvetné kroky Ruskej federácie.
Orbán zároveň podotkol, že Maďarsko si už zabezpečilo ochranu pred odvetnými opatrenia Ruska. „My sme sa už ochránili pred ekonomickými odvetnými opatreniami. Pred niekoľkými týždňami som napísal list ruskému prezidentovi a opýtal som sa ho, že v prípade, že by EÚ odobrala ruské zmrazené aktíva, či budú nasledovať odvetné opatrenia, a či Rusi v tomto prípade budú zohľadňovať to, kto ako hlasoval pri tomto rozhodnutí. Dostal som odpoveď, že dôjde k silným odvetným opatreniam s využitím všetkých nástrojov medzinárodného práva a že sa zohľadní, ktorý členský štát EÚ aké stanovisko zaujal,“ informoval Orbán s tým, že Maďarsko nepodporí odobratie zmrazených devízových rezerv nielen Ruska ale žiadnej inej krajiny.
Enormný tlak na Belgicko
Vedenie EÚ vyvoláva enormné tlaky na Belgicko v súvislosti s využitím zmrazených ruských aktív. „Ak existuje pozícia, ktorú nezávidím, to je pozícia belgického premiéra, ktorý je vo veľmi ťažkej situácii,“ skonštatoval maďarský premiér.
Podľa Orbána je evidentné, že krok, na ktorý sa chce podujať EÚ je proti medzinárodnému právu, je to neakceptovateľné a bezprecedentné. Pripomenul, že finančnú cenu tohto bezprecedentného kroku bude musieť splatiť v prvom rade Belgicko vzhľadom na to, že spoločnosť, ktorá spravuje ruský majetok je práve belgická firma.
„Táto belgická spoločnosť spravuje také veľké množstvo majetkov, že ak sa vychýli môže to spôsobiť zrútenie celého belgického hospodárstva,“ pripomenul Orbán. Podotkol tiež, že táto belgická spoločnosť má zároveň majetky v Rusku, preto ak budú odvetné kroky zo strany Ruska, tak to bude namierené predovšetkým proti belgickej spoločnosti Euroclear, hovoríme o sume 16 miliárd eur.
Podľa Orbána ak Rusko zažaluje Belgicko, je isté že tento proces vyhrá a potom bude musieť niekto splatiť zhabaný ruský majetok. Na belgického premiéra Bart de Wevera sú preto dnes obrovské tlaky a snažia sa ho zomlieť zo všetkých strán.
Nemecko sa chystá na vojnu
V súvislosti s použitím zmrazených ruských aktív Orbán pripomenul, že dlhodobo s tým nesúhlasilo ani Nemecko, no aktuálne zmenilo svoj názor. „V Nemcoch sa už nedá vyznať. Je škoda, že si to už nikto nepamätá, že keď pred štyrmi rokmi, keď vypukla vojna na Ukrajine, dve štáty boli proti vojne – Maďarsko a Nemecko,“ ozrejmil maďarský premiér.
„Nemci hovorili, že nebudú posielať žiadne zbrane, len prilby. Potom povedali, že môžu sa posielať zbrane, ale nie také, ktoré spôsobujú smrť. Dnes sme sa dostali do stavu, že Nemci sú vojnoví jastrabi idúci v popredí,“ skonštatoval maďarský premiér.
Orbán pripomenul aj časy, keď vtedajší nemecký kancelár Olaf Scholz nechcel ani počuť o zavedení sankcií proti ruskej rope a plynu. A tiež to boli Nemci, ktorí ešte donedávna ostro protestovali proti použitiu zmrazených ruských aktív a tvrdili, lebo to spôsobí kolaps európskeho finančného systému.
Nemecko sa krok za krokom viac strháva do vojny. Nemecko je dnes veľmi blízko k tomu, aby malo vedúcu úlohu vo vyvolaní vojny Európy s Ruskom.
Podľa slov Orbána sa EÚ pripravuje na vojnu s Ruskom. „Európska únia sa rozhodla, že tu bude vojna a aj povedala, že medzi Ruskom a Európou bude vojna okolo roku 2030 a na to sa treba pripraviť,“ pripomenul politik s tým, že je viditeľné ako Nemci prechádzajú na vojenský priemysel a zavádzajú brannú povinnosť.
„Netreba to brať na ľahkú váhu, pripravuje sa na vojnu,“ zopakoval Orbán. Nemecký automobilový priemysel pomaly ale isto upadá a preto sa hovorí o prechode na vojenskú výrobu. Premýšľa sa o tom, ako by mohol upadajúci nemecký priemysel opätovne vzrásť vďaka rozvoju vojenského priemyslu.
Podľa Orbána je mylná tá koncepcia, podľa ktorej posilnenie ukrajinského vojska môže prispieť k bezpečnosti Európy. Namiesto toho by EÚ mala pracovať skôr na posilnení vlastnej obranyschopnosti, vojska a technológií.
Maďarský premiér pripomenul, že Brusel plánuje dlhodobo financovať približne 800-tisícové ukrajinské vojsko v čase, keď EÚ nemá skoro na nič peniaze. Ak sa nebudú môcť na to použiť ruské aktíva, Brusel plánuje prijať úvery, ktorých úroky budú platiť nasledujúce generácie. Orbán v závere kritizoval, že EÚ plánuje zvýšiť vojenské výdavky, čo bude mať za následok menej financií pre agrosektor, rozvoj vidieka, kohéziu či výskum.