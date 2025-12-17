Von der Leyenová: Nasledujúce dni budú rozhodujúce pre zabezpečenie financovania Ukrajiny

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyhlásila, že EÚ musí na kľúčovom samite, ktorý sa začne vo štvrtok, rozhodnúť o financovaní Ukrajiny. „V oblasti európskej obrany neexistuje dôležitejšia činnosť ako podpora obrany Ukrajiny,“ konštatovala v stredu šéfka EK.
Von der Leyenová presadzuje plán využitia zmrazených ruských aktív na poskytnutie pôžičky vo výške 90 miliárd eur Ukrajine v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Návrh však čelí silnému odporu Belgicka, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov. Brusel sa obáva, že by tento plán mohol krajinu vystaviť ruským odvetným krokom. Preto trvá na pevných zárukách od ostatných krajín EÚ, že sa budú podieľať na prípadných právnych a finančných rizikách.
Snahy presvedčiť belgickú vládu zatiaľ neprelomili patovú situáciu, čo naznačuje, že samit môžu sprevádzať zdĺhavé a náročné rokovania. Ostatní lídri EÚ by síce teoreticky mohli Belgicko prehlasovať a iniciatívu presadiť kvalifikovanou väčšinou, takýto postup by však predstavoval krajné riešenie, ktoré sa v tejto fáze javí ako nepravdepodobné.
Európska komisia naznačila záložný scenár, v rámci ktorého by EÚ sama získala prostriedky na pôžičku pre Ukrajinu. Diplomati uviedli, že tento plán je prakticky nerealizovateľný, keďže si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 lídrov EÚ a Maďarsko ho odmietlo.