Expert varuje, že Rusko má na hraniciach s NATO pripravených 360-tisíc vojakov. Otestuje Putin článok 5 Severoatlantickej zmluvy?

Roderich Kiesewetter tiež uviedol, že ruská vojna na Ukrajine nie je pre Moskvu z vojenského hľadiska príliš úspešná.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: ilustračné, Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.
Ruská federácia rozmiestnila na hraniciach so Severoatlantickou alianciou 350 až 360-tisíc vojakov, ktorí sú okamžite pripravení na boj. V rozhovore pre nemeckú televíznu stanicu N-TV uviedol to expert na obranu z Kresťanskodemokratickej únie Nemecka Roderich Kiesewetter (CDU). Informuje o tom web Novinky.cz.

Dva ruské armádne zbory v Bielorusku

Podľa Kiesewettera ide o dva armádne zbory, ktoré sa nachádzajú v Bielorusku. Kiesewetter uviedol, že ruská vojna na Ukrajine nie je pre Moskvu z vojenského hľadiska príliš úspešná.

V rámci svojej vojnovej ekonomiky však Rusko vycvičilo stovky tisíc vojakov, ktorí nikdy neboli nasadení na Ukrajine. „Nikto sa neodvážil informovať o tom verejnosť. Vyvoláva to obavy, najmä v pobaltských štátoch,“ koštoval Kiesewetter.

Otestuje Rusko článok 5 NATO?

Nemecká televízia pripomenula, že generálny tajomník NATO Mark Rutte bol v minulosti vo svojich vyjadreniach voči Rusku zdržanlivejší, ale v ostatnom období pritvrdil rétoriku a začal obyvateľov Západu otvorene varovať pred vojnou.

Musíme byť pripravení, pretože konflikt už neprebieha v bezpečnej vzdialenosti. Konflikt stojí pri našich dverách. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy a musíme byť pripravení na rozsah vojny, akú zažili naši starí a prastarí rodičia.

— Mark Rutte, generálny tajomník NATO

Európski lídri sú čoraz otvorenejší diskusiám o potrebe pripraviť sa na možný konflikt s Ruskom. Pred hrozbou varujú Veľká Británia, Nemecko, pobaltské štáty aj všetky západné spravodajské služby. Zhodujú sa, že Rusko by mohlo otestovať článok 5 Severoatlantickej zmluvy, najmä ak aliancia nebude schopná Moskvu dostatočne odradiť vojenskou silou.

