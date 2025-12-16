Únia oznámila nové protiruské sankcie. Cieľom sú tieňová flotila aj hackeri a influenceri

Okrem prijatia opatrení na oslabenie ruských finančných zdrojov EÚ reaguje aj na údajné „hybridné útoky“ Kremľa v Európe.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Aerial view Crude oil tanker
Európska únia (EÚ) v pondelok oznámila nové sankcie, ktorých cieľom je obmedziť príjmy Ruska z ropy a reagovať na jeho zasahovanie v Európe.

EÚ zaradila na čiernu listinu deväť podnikateľov a spoločností, vrátane firiem zo Spojených arabských emirátov a Vietnamu, obvinených z napomáhania tieňovej flotile ropných tankerov, pomocou ktorých Moskva obchádza obmedzenia na vývoz ropy.

Únia tiež uvalí sankcie na ďalších 40 lodí, čím sa počet plavidiel na zozname zvýši na približne 600, pričom Brusel plánuje postupne pridávať na čiernu listinu ďalšie lode.

Okrem prijatia opatrení na oslabenie ruských finančných zdrojov EÚ reaguje aj na údajné „hybridné útoky“ Kremľa v Európe. Nové sankcie zasiahli ruskú vojenskú jednotku obvinenú z blokovania GPS signálu nad Baltským morom a hackerov zodpovedných za kybernetické útoky.

Na zoznam sa dostala aj skupina zahraničných analytikov a influencerov, ktorí podľa Bruselu pomáhajú šíriť kremeľskú propagandu. Tí čelia zmrazeniu majetku a zákazu vstupu do Únie.

Od Ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Únia prijala už 19 balíkov protiruských sankcií.

