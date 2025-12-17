Zelenskyj očakáva v budúcom roku 40 až 45 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív

Ukrajina očakáva, že v roku 2026 dostane 40 až 45 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív v celkovej sume 210 miliárd eur. Ako referuje web Espreso TV, na utorňajšej tlačovej konferencii to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Očakávame, že na rok 2026 môžeme získať 40 až 45 miliárd eur a tak ďalej, pričom počítame s celkovou sumou 210 miliárd. Ale, samozrejme, veľmi radi by sme to využili na obnovu nášho štátu,“ povedal ukrajinský líder.
Členské štáty schválili mechanizmus na blokovanie zmrazených ruských aktív bez potreby pravidelného schvaľovania
Zelenskyj zároveň zdôraznil, že ani tieto finančné prostriedky nepokryjú všetky škody spôsobené Ruskom, keďže približne trojnásobne prevyšujú sumu 200 miliárd eur, a tiež dodal, že za zničenie by mali zaplatiť Rusi.
Ukrajina už dostáva výnosy zo zmrazených ruských aktív a tie v súčasnosti idú na naliehavé záležitosti, najmä na výrobu dronov, zbraní a nákup protivzdušnej obrany a iných prostriedkov v USA a Európe.