Britský historik šokuje: Západ prehráva s Ruskom, lebo je príliš čestný

„Prehrávame informačnú vojnu s Ruskom, pretože nástroje, na ktoré sme sa spoliehali počas studenej vojny … ticho umierajú,“ podotkol Joseph Pearson.
Špinavá hra bývala výsadou Západu, ale teraz „nechávame Moskvu, aby nás porazila v našej vlastnej hre“. Vo svojom blogu na webe The Guardian to uviedol britský historik Joseph Pearson.

„My na Západe sme hrali špinavo. A počas studenej vojny sme to robili naozaj dobre. Dnes nechávame taktiku sivej zóny a hybridnú vojnu Rusku, ktoré vyhráva dezinformačnú vojnu. Európska hrdosť na dodržiavanie pravidiel môže byť Achillovou pätou demokracie,“ domnieva sa Pearson.

Čo sa podľa neho od čias studenej vojny najviac zmenilo? Tvrdí, že európske demokracie sú omnoho pravdovravnejšie ako Rusi, i Američania. Zároveň dodáva, že taktika Európy by mala byť tvrdšia. „Prehrávame informačnú vojnu s Ruskom, pretože nástroje, na ktoré sme sa spoliehali počas studenej vojny … ticho umierajú,“ podotkol Pearson.

Tiež dodáva, že partneri v EÚ, ako napríklad Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) a pracovná skupina East StratCom, sa viac zameriavajú na monitorovanie hrozieb než na prijímanie ofenzívnych opatrení. „Rusko si získava srdcia a mysle nielen v Európe, ale aj na globálnom juhu. Továrne trollov, kybernetické útoky, deepfaky a kampane s falošnými správami – napríklad o špinavých bombách a biologických zbraniach vyvíjaných na Ukrajine,“ konštatuje Pearson.

Takto podľa neho Moskva ovplyvňuje verejnú mienku v regiónoch, kde Západ stratil svoju morálnu prevahu. „Putin nazýva taktiku Západu ‚nebezpečnou, krvavou a špinavou hrou‘, ale on to len predstiera. Je to hra, ktorú hrá.“

A čo by podľa Pearsona mala Európa zmeniť? „Konať s rovnakou horlivosťou a odvahou, ktorá pomohla Západu postaviť sa Stalinovi – a vyhrať,“ podotkol historik a vyzval, aby bolo viac počuť o západných kybernetických víťazstvách proti Rusku.

