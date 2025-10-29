Trump vypenil: Putin, prestaň testovať rakety a radšej ukonči vojnu!

Americký prezident Donald Trump reagoval na oznámenie Vladimira Putina o úspešnom teste novej ruskej jadrovej rakety Burevestnik a vyzval ruského prezidenta, aby namiesto skúšok rakiet ukončil vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý podľa neho mal skončiť už pred tromi rokmi.
„On by mal ukončiť vojnu. Vojnu, ktorá mala trvať týždeň, a teraz je už skoro štyri roky. To by mal robiť, nie testovať rakety,“ povedal Trump podľa webu euronews.com počas letu na palube lietadla Air Force One.
Test Burevestnika ako odkaz pre USA
Putin v nedeľu vyhlásil, že Rusko úspešne otestovalo svoju „jedinečnú“ strelu s plochou dráhou letu, ktorú Kremeľ označil za súčasť úsilia o „zabezpečenie národnej bezpečnosti krajiny“. Spolu s ruskými jadrovými cvičeniami minulý týždeň je test Burevestnika všeobecne vnímaný ako ďalší odkaz pre Washington po Putinových slovách z minulého týždňa, keď vyhlásil, že Moskva sa nepoddá sankciám a tlaku USA.
Trump označil oznámenie o raketovom teste za „nevhodné“ a poznamenal tiež, že Moskva si je vedomá toho, že USA majú jadrovú ponorku rozmiestnenú „priamo pri ich pobreží“. Pripomenul, že „oni s nami nehrajú hry a my s nimi tiež nie“, a podotkol, že USA testujú rakety pravidelne.
Potenciál jadrovej rakety
Raketa Burevestnik, ktorá disponuje jadrovým pohonom, bola podľa náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerija Gerasimova otestovaná počas 15-hodinového letu, počas ktorého preletela vzdialenosť 14-tisíc kilometrov, pričom to zďaleka nie je jej limit. Zároveň demonštrovala schopnosť vyhýbať sa protiraketovej a protivzdušnej obrane.
John Hardie z Foundation for Defence of Democracies vysvetlil, že táto jadrová raketa má potenciál na takmer neobmedzený dolet a má zabezpečiť úspešný prienik medzi obrannými systémy USA v prípade možnej jadrovej výmeny. Hardie však upozornil, že je skeptický voči smerovaniu tohto projektu, ktorý podľa neho míňa značné zdroje, ktoré by ruská armáda mohla využiť lepšie niekde inde.