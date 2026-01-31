Kyjev dočasne zastavil prevádzku metra pre výpadky elektriny po ruských útokoch

Kyjevské metro v sobotu dočasne zastavilo prevádzku pre nedostatok elektrickej energie, oznámil jeho prevádzkovateľ. Dôvodom sú najnovšie ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Metro predstavuje kľúčovú dopravnú tepnu hlavného mesta a svoju prevádzku prerušuje len zriedka, a to aj počas intenzívneho ruského bombardovania.
Kryt v ťažkých časoch
Podľa údajov zverejnených minulý rok systém denne využíva približne 800-tisíc cestujúcich, z ktorých mnohí sa ním dopravujú do práce. Obyvatelia zároveň využívajú jeho 52 staníc aj ako protiletecké kryty počas útokov.
„V dôsledku výpadku elektriny z externých napájacích centier bola dočasne pozastavená vlaková doprava aj prevádzka eskalátorov v metre,“ uviedla spoločnosť Kyjevské metro na sociálnej sieti Facebook. Systém bude až do obnovenia dodávok elektriny slúžiť ako úkryt, napísal starosta mesta Vitalij Kličko na Telegrame.
Zastavenie útokov
Rusko počas takmer štvorročnej invázie opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kyjev však tvrdí, že aktuálna zima je zatiaľ najťažšia, keďže útoky pripravili o elektrinu a kúrenie milióny ľudí pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
Kremeľ v piatok uviedol, že prezident Vladimir Putin súhlasil so zastavením útokov na Kyjev na týždeň, a to do nedele, po žiadosti amerického prezidenta Donald Trump.