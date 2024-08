Blinken vyzval všetky strany na Blízkom východe, aby sa vyhli eskalácii konfliktu a „urobili správne rozhodnutia“

Americký minister zahraničia Antony Blinken vyzval všetky strany na Blízkom východe, aby sa vyhli eskalácii, ktorá by uvrhla región do ešte väčšieho konfliktu. Vyjadril sa tak po zabití politického lídra militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne, ktoré Irán a Hamas pripisujú Izraelu.

Blinken počas návštevy mongolského Ulanbátaru vo štvrtok apeloval, aby krajiny „v nasledujúcich dňoch urobili správne rozhodnutia“.

„Práve teraz cesta, ktorou sa región uberá, smeruje k ďalšiemu konfliktu, väčšiemu násiliu, väčšiemu utrpeniu, väčšej neistote a je dôležité, aby sme prelomili tento cyklus, a to sa začína prímerím, na ktorom sme pracovali. Verím, že je to nielen dosiahnuteľné, ale treba to dosiahnuť,“ povedal šéf americkej diplomacie.

Minister je aj v Ázii podľa svojich slov v kontakte s regionálnymi lídrami vrátane premiéra Kataru a ministra zahraničia Jordánska.

„Všetci sa sústreďujeme na to, aby sme sa zaistili, že prímerie dostaneme do cieľa a budeme na ňom stavať pre dobro všetkých, pre budúcnosť,“ dodal.