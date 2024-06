Blaščák: Ficove vyťahovanie Sorosa je prejav antisemitizmu, je to absurdné aj nebezpečné

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom prvom verejnom prejave od atentátu opätovne spomínal amerického finančníka Georga Sorosa, a tiež „politické mimovládne organizácie financované zahraničím“.

Správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák pokladá Ficove neustále vyťahovanie Sorosa za prejav antisemitizmu, keďže ako americký finančník symbolizuje obraz „bohatého Žida“.

Zároveň to vníma aj ako hrozbu pre občianske slobody. „Fico tým politicky parazituje na antisemitských predsudkoch svojich voličov. Na mimovládky útočí preto, lebo potrebuje ukázať prstom na vnútorného nepriateľa, aby mohol legitimizovať potlačovanie občianskych slobôd snahou o elimináciu týchto vnútorných nepriateľov,“ povedal Blaščák pre agentúru SITA.

Vnútorní nepriatelia aj v minulosti

Podľa neho nejde o nič nové pod slnkom, pretože to poznáme z vlastných moderných dejín – vnútornými nepriateľmi boli v čase vojnového slovenského štátu pre ľudákov etnické skupiny – Česi, Židia, Maďari, Rómovia.

Neskôr pre komunistov to boli celé sociálne skupiny – veriaci, živnostníci, kulaci, kapitalisti. „A poznáme tiež výsledky, ako tento typ politiky dopadol,“ zdôraznil Blaščák. Podotkol, že Robert Fico z pozície jedného z najmocnejších ľudí v štáte vykresľuje seba a vládu SR ako obeť a mimovládne organizácie ako ohrozenie.

„Ak by nešlo o predsedu vlády a najmocnejšieho politika v krajine, mohli by sme povedať, že je to absurdné. No v skutočnosti je to mimoriadne nebezpečné z hľadiska udržania štandardu občianskych slobôd na Slovensku,“ konštatuje správca Nadácie otvorenej spoločnosti.

Neexistuje žiaden priamy vplyv Sorosa na nadáciu

Poukazuje tiež na to, že George Soros a Open society foundation odišli zo Slovenska v roku 2011. Slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti je od roku 2012 plne nezávislá inštitúcia na pôvodnej zakladateľskej štruktúre.

„Neexistuje žiaden priamy vplyv Georga Sorosa na našu nadáciu, podobne, ako neexistoval ani pred tým, keď v rokoch 1992 – 2011 nadáciu financoval. Totiž, všetky strategické a programové rozhodnutia robili príslušné orgány nadácie – správcovia, správna rada, a nie George Soros,“ vysvetľuje Blaščák.

Aj finančná podpora od Open society foundation je od roku 2012 nepravidelná a minimálna. V minulom roku tvoril grant od Open society foundation menej než 0,5 percenta ročného rozpočtu Nadácie otvorenej spoločnosti.

„Zdieľame stále rovnaké hodnoty a princípy – podporujeme otvorenú spoločnosť, práva menšín, rozvoj demokracie a právneho štátu. A hrdo sa hlásime k filantropickému odkazu Georga Sorosa na Slovensku,“ dodal Blačšák.