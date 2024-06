Fico sa po atentáte prvýkrát prihovoril ľuďom. Odpúšťa človeku, ktorý ho postrelil (video)

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa prvýkrát po atentáte prihovoril ľuďom vo videu. V úvode uviedol, že sa ho pre jeho politické názory pokúsil „zavraždiť aktivista slovenskej opozície„. Tvrdí, že je načase urobiť prvý krok, ktorým je odpustenie.

„Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky, ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a frustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnuteľných rozmerov,“ povedal Fico.

Súčasne pochválil zdravotnícky tím z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorý mu zachránil život. „Teraz sa už rovnako kvalitne ambulantne o mňa stará Nemocnica sv. Michala v Bratislave. Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla,“ informoval premiér.