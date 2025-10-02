Billboard Demokratov sa stal opäť obeťou vandalizmu: Naďovi tentokrát zabodli do čela žltý rýľ, nahnevaný Laťák nešetril kritikou - VIDEO

Na Orave opäť došlo k poškodeniu billboardu Demokratov. Neznámy páchateľ tentokrát zabodol žltý rýľ do čela predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa. Vo veci bolo už podané aj trestné oznámenie.
„POZOR, SLOVENSKO! Ficov fanatický frustrovaný útočník ZNOVA ÚTOČÍ – tentoraz RÝĽOM do čela Jaroslava Naďa na bilborde v Lokci! Prvýkrát to bol krompáč, teraz žltý rýľ s hrotom – symbolická vyhrážka smrťou pre lídra Demokratov. To nie je vandalizmus, to je POLITICKÉ NÁSILIE!“ napísal nahnevaný člen Demokratov Peter Laťák na sociálnej sieti, známy tiež ako muž s valaškou.
Laťák nešetril kritikou a vo veci podal aj trestné oznámenie – za vyhrážanie a poškodzovanie. „FICIAKOV Fanatik si dal námahu upraviť rýľ, nastriekať ho žltou farbou, prizváral na jednu stranu hrot a vyšplhať sa na plošinu, aby demonštroval svoju nenávisť. Je to jasné: Ficova éra plodí extrémistov, ktorí útočia na opozíciu! Kto bude ďalší HRANOLE?,“ pokračoval v statuse.
Polícia v prípade nekonala
Nie je to prvýkrát, čo sa billboard Demokratov stal obeťou vandalizmu. Bolo to len nedávno, začiatkom septembra, keď Laťák informoval o tom, že do toho istého billboardu, ktorý sa nachádza pri obci Lokca na Orave, niekto zabodol krompáč priamo do čela Jaroslava Naďa.
Vo veci bolo aj vtedy podané trestné oznámenie. Laťák sa následne sťažoval, že polícia v prípade nekonala.
Demokrati podozrievajú Smerákov
Laťák v prípade poškodenia billboardu obviňuje fanúšikov Smeru. „Podozrivý? Lokálny FICOV FRUSTRÁT! Polícia musí konať, odtlačky čakajú!“ napísal muž s valaškou na sociálnej sieti.
Agentúra SITA sa nedávno pýtala predsedu Demokratov Jaroslava Naďa odkiaľ vedia, že páchateľ je podporovateľ Smeru, a či to nie je unáhlené vyhlásenie bez dôkazov. Môže to byť totiž kľudne aj niekto iný, napríklad niekto z podporovateľov inej opozičnej strany. Reakciu Naďa si pozrite vo videu.