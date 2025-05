Naď: Keby sme naozaj urobili niečo zlé a šírili nenávisť, už sme dávno obvinení alebo zavretí - ROZHOVOR

Strana Demokrati je jednou z najaktívnejších opozičných strán, no nie každému sa ich komunikácia páči. V uplynulé dni zarezonovalo video ich člena – muža s valaškou, ktorý sa vyhrážal premiérovi Robertovi Ficovi. Predseda strany Jaroslav Naď si naopak stojí pevne za tým, že na Slovensku šíria nenávisť predstavitelia vládnej koalície.

„Keby sme čokoľvek urobili, už dávno sme obvinení. Oni sledujú každé naše vyjadrenie a keby sme naozaj šírili nenávisť, už sme dávno obvinení, obžalovaní alebo zavretí,“ hovorí Naď. Podľa jeho názoru máme na Slovensku silnú polarizáciu v spoločnosti z dôvodu, že Smer opakovane vytvára nenávisť medzi občanmi.

Muž s valaškou neporušil zákon

Naď odmieta kritiku aj na adresu ich člena – muža s valaškou, ktorý sa vo videu vyhrážal premiérovi Ficovi. Tvrdí, že nahrávka o Laťákovi bola Smerákmi účelovo zostrihaná.

„Náš člen, Peter Laťák, jednoduchý človek z Oravy, povedal reálne v nahrávke, ktorá bola zostrihaná Smerákmi, aby to vyzeralo, že sa vyhráža; že mňa teší, že opozičné strany sa dávajú do kopy, lebo to, že opozícia sa spája, tak to znamená klinec do rakvy Roberta Fica v zmysle politiky, že končí a zároveň, že pôjde dole. Ale on nepovedal nič také, čo by bolo vyhrážaním sa predsedovi vlády,“ vysvetľoval Naď.

V tejto súvislosti vyzdvihol, že Laťák do dnešného dňa nedostal žiadne obvinenie pritom už ubehol viac ako týždeň od momentu, ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) zverejnil na sociálnej sieti, že Laťák je obvinený.

Predseda Demokratov zdôraznil, že prokuratúra v prípade videa Laťáka rozhodla, že nejde o trestný čin. „Aby človeku, ktorý nie je v politickej ani straníckej funkcii, aby ho podpredseda Národnej rady SR, šéf Úradu vlády a predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť, aby ho riešili na tlačovej konferencii, namaľovali mu terč na chrbát, že toto je ten terorista, ktorý chcel zabiť chladnou zbraňou…“ kritizoval Naď, ktorý hovorí o zneužití orgánov činných v trestnom konaní proti jednoduchému človeku.

Časť obyvateľstva však naďalej kritizuje Laťáka za jeho prejav a že by mal zmeniť štýl komunikácie. „Veď to je demokracia. Keby sa nám všetkým páčilo, všetko čo každý rozpráva, tak by sme žili v Severnej Kórei. Bežný občan sa môže vyjadrovať tak, aby neporušil zákon. Pán Laťák podľa prokuratúry zákon neporušil,“ reagoval Naď.

S kritikou Demokrati neprestanú

„My, Demokrati opakovane a stále hovoríme na každej tlačovej konferencii, ktorá sa týka útoku na Roberta Fica, že to odsudzujeme, že takáto vec sa nikdy nerieši násilím a sme proti násiliu. Ale to neznamená, že nebudeme poukazovať na reálne zlodejiny a na reálne poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky a našich občanov tým, čo predvádza vláda Roberta Fica. Nemôžu nám zatvárať ústa,“ zdôraznil Naď, ktorý odmieta, že by mal nenávistnú rétoriku.

„Nenájdete vyjadrenie, kde by Jaroslav Naď povedal, že Fica treba dať dole. Môžete nájsť len vyjadrenie, kde poviem, že Fica treba politicky dať dole,“ podčiarkol exminister obrany.

„To, že popisujeme realitu a to čo robia predstavitelia vládnej koalície, a že sa im to nepáči, to je ich vec. Ale nikto z nás nehovoril ako Robert Fico, že zoberte rýle a lopaty a poďte biť po hlave poslancov do Národnej rady, alebo že prezidentka je americká …., ako hovoril Blaha a podobné veci. To nenájdete. To, že oni o nás hovoria, že šírime nenávisť a to hovoria ľudia, ako obžalovaný Gašpar, bitkár Glück alebo ako obvinený Gedra…Títo ľudia, keď nás z niečoho obviňujú, tak mi to príde ako pocta. Lebo keby ma chválil Gašpar, tak asi je zle,“ hovorí Naď.

Hlboká orba je o spravodlivosti

V rétorike Naďa sa často objavuje slovné spojenie „hlboká orba“, ktoré časť obyvateľstva vníma ako výzvu k násiliu. „Nie je to žiadna výzva k násilnému činu, ale výzva k spravodlivosti. Slovenská republika mala prejsť hlbokou orbou už v roku 1989. My sme ponechali komunistov a pohrobkov komunistov vo funkciách a následne aj tí komunisti, ktorí skončili, mali toľko nakradnuté, že dnes ich deti sú úspešní podnikatelia vo veľkých finančných skupinách len kvôli tomu, lebo sa Slovenská republika z hľadiska spravodlivosti nevysporiadala s komunizmom,“ vysvetľoval Naď.

V rozhovore s Jaroslavom Naďom ďalej nájdete: