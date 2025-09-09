Naďovi bodli krompáč do čela na billboarde: Som rád, že naša kampaň zaujala, a to sme ju ešte ani poriadne nerozbehli, odkazuje hejterom - VIDEO

Na Orave do billboardu strany Demokratizabodli krompáč, a to priamo do čela predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa. Vo veci bolo už podané aj trestné oznámenie.
O tom, že billboard Demokratov sa stal obeťou vandalizmu informoval nahnevaný člen strany Peter Laťák, známy ako muž s valaškou. „Pri obci Lokca na Orave určite ficiakov fanatický frustrát ZABODOL KROMPÁČ PRIAMO DO ČELA Jaroslava Naďa na bilborde strany Demokrati! To už nie je sranda, to je vážna VYHRÁŽKA!“ napísal Laťák na sociálnej sieti.
„Dnes ráno som prechádzal okolo a neveril som vlastným očiam – „Hlboká orba“ tak desí ficiakových fanatických frustrátov, že sa už neštítia verejného násilia! Krompáč v čele politika? To je tá mierumilovnosť ficiakových fanatických frustrátov! Podal som trestné oznámenie na políciu a prokuratúru, lebo toto presahuje vandalizmus – ide o NEBEZPEČNÉ VYHRÁŽANIE ZABITÍM!“ tvrdí Laťák, ktorý apeloval na políciu, aby konala, lebo vraj „odtlačky na krompáči čakajú“.
Smeráci by zvolali bezpečnostné rady
Na utorkovej tlačovej konferencii strany sme sa pýtali predsedu Demokratov Naďa, čo očakávajú od podania trestného oznámenia a či sa neobávajú toho, že budú vnímaní ako príliš precitlivení, keďže podobný vandalizmus na billboardoch politických strán je bohužiaľ na Slovensku častým javom.
„Neviem, či je to bežné. Ja som zatiaľ nevidel čakan alebo krompáč v čele zapichnutý nikde na billboarde. Jednoducho to nie je politický štýl, ktorí by robili Demokrati,“ odpovedal Naď pre agentúru SITA.
Exminister obrany si zároveň neodpustil ani uštipačnú poznámku na adresu politikov Smeru. „Keby sa toto udialo Ficovi, tak predpokladám, že dnes Gašpar, mladý Kaliňák, Glück a Blaha zapaľujú sviečky,“ poznamenal Naď ďalej, pričom jeho kolega Ľubomír Galko mu poza chrbát zašepkal, že smeráci by už určite zvolávali bezpečnostné rady.
Trestné oznámenie podal Laťák
Naď tiež ozrejmil, že trestné oznámenie vo veci billboardu podal Peter Laťák ako občan, a až následne mu to dal na vedomie. „Som rád, že naša kampaň zaujala, a to sme ju ešte ani poriadne nerozbehli,“ reagoval tiež svojským štýlom Naď na margo incidentu.
„Kľudne nech zapichujú krompáče, lebo taký dobrý krompáč sa hodí. Tí, čo máme rodinné domy vieme, že je to dobrá vec,“ poznamenal ďalej politik s tým, že poprosí, aby mu zapichnutý krompáč doniesli, lebo by sa mu vraj hodil do záhrady.
„Ukazuje to to, aká zlosť je šírená predstaviteľmi a podporovateľmi vládnej koalície. Keď oni vyplakávajú, že tu niekto šíri nenávisť, tak by sa mali oni pozrieť do zrkadla,“ odkazuje svojim politickým súperom.
Na hrubé vrece, hrubá záplata
Demokrati nedávno predstavili svoj program Hlbokej orby, v rámci ktorého plánujú aj vypínanie dezinformačných webov, zatvorenie ruskej ambasády a vyhostenie ruského veľvyslanca.
„Najviac ma potešil Robert Fico, ktorý v rámci svojej pravidelnej sólo jazdy v Slovenskom rozhlase sa musel venovať mimoparlamentnej opozičnej strane Demokrati, aby hovoril o našom programe,“ zdôraznil Naď, ktorý pokladá za veľký úspech, že obsahu ich programu sa venuje priamo predseda vlády.
„A prečo o tom hovorí? Lebo Robert Fico sa bojí, že všetky tie siete, ktoré majú popretkávané medzi ruskou ambasádou a predstaviteľmi ruských spravodajských služieb na Slovensku a rôznymi zástupcami politickej strany Smer, alebo ich podporovateľmi budú tým, že tu ukončíme činnosť ruskej ambasády, prerušené,“ uviedol tiež Naď. „Na hrubé vrece, hrubú záplatu,“ odkázal.
Naď sa nečuduje útokom na ropovod
Po obšírnej kritike Ruska sme sa predsedu Demokratov pýtali, ako si vysvetľuje to, že práve Ukrajina – náš spojenec, je ten štát, ktorý ohrozuje energetickú bezpečnosť Slovenska útokmi na ropovod Družba.
„Ropovod Družba má iba jedno vyústenie smerom k Maďarsku a k Slovensku, ale vyústenia má aj inde a okrem iného zásobuje ropnými látkami ruskú armádu pri útokoch na Ukrajinu. Vy sa čudujete Ukrajine, že sa bráni tým, že im likviduje zásobovacie trasy na pohonné látky? Ja sa tomu vôbec nečudujem,“ odpovedal Naď, ktorý opätovne kritizoval, že keď sa dokážu iné krajiny zbaviť závislosti od Ruska, prečo tak nekoná aj Slovensko.