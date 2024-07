Bezzásahový režim nenesie vinu za tragédiu v Monkovej doline, podobným situáciám sa podľa ochranárov nedá úplne vyhnúť

Iniciatíva My sme les informovala, že podobným situáciám akou je včerajšia tragédia v Monkovej doline, sa v strmom a nestabilnom horskom teréne úplne vyhnúť nedá, a to bez ohľadu na druh manažmentu. Ich častosť a závažnosť však môže byť zvyšovaná klimatickou zmenou. Podľa iniciatívy neexistuje totiž dôkaz, že by aktívny manažment dokázal podobnej tragédii zabrániť.

Vyjadrenia Tarabu sú manipulatívne

Iniciatíva My sme les s poľutovaním prijala správy o tragédii v Monkovej doline, pri ktorej zomreli dvaja ľudia. S vyjadreniami podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nom. SNS) a štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Filipa a Štefana Kuffu (nom. SNS) sa nestotožňujú a považujú ich za hrubo manipulatívne.

„Minister Taraba sa vo svojom vyjadrení pokúsil o vysvetlenie ekologických procesov, ktoré sú vraj zodpovedné za nešťastie. V skutočnosti však len znovu potvrdil, že téme nerozumie a chýbajú mu akékoľvek základy z ekológie lesa. Režim žiadnych alebo minimálnych zásahov bol mimochodom na strmých svahoch vo vysokých nadmorských výškach predpisovaný aj samotnými lesníkmi – ide o tzv. ochranné lesy, ktorých hlavnou funkciou bola ochrana pôdy pred eróziu. Takže svojimi vyjadreniami idú zástupcovia Ministerstva životného prostredia dokonca aj proti dlhoročnej praxi lesníkov na Slovensku. Túto prax potvrdzujú aj súčasné vedecké poznatky,“ uviedol Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.

Iniciatíva tiež pripomenula, že ochrana lesov v bezzásahovom režime je v súčasnosti široko akceptovaným nástrojom na ochranu klímy a biodiverzity, ktorý sa svojím členstvom v Európskej únii zaväzuje využívať aj Slovenská republika, a to vo zvyšujúcej sa miere.

Porušenie záväzkov voči Únii

Kameniar dodal, že aktuálnym cieľom je mať do roku 2030 až 10 % územia Európskej únie (EÚ) bez zásahov človeka. Na Slovensku sme momentálne len na približne dvoch percentách.

„Spustenie kalamitnej ťažby v tých niekoľkých bezzásahových územiach, ktoré tu máme, by bolo nehoráznym porušením našich záväzkov voči EÚ. No rovnako aj voči samotným občanom Slovenska, ktorí majú ústavou garantované právo na priaznivé životné prostredie,” uzavrel Kameniar.

Šéf envirorezortu na sociálnej sieti vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým a taktiež poďakoval záchranárom za ich nasadenie. „Správa zatiaľ z miesta nešťastia hovorí o dvoch usmrtených ženách. Z toho jedná žena je inej štátnej príslušnosti. Na mieste nastala bahenná lavína, ktorá strhla kamennú suť a stromy. Pri turistickom chodníku v drevenom prístrešku sa zdržiavali osoby, ktoré boli zasiahnuté. Na mieste zasahujú príslušníci všetkých záchranných zložiek a bol vyslaný aj posttraumatický tím,“ uviedol Taraba v príspevku.

V ďalšom príspevku na sociálnej sieti Taraba uviedol, že čím viac lykožrútom napadnutých stromov v národných parkoch, tým viac suchých stromov, ktoré nezadŕžajú vodu, tým slabší koreňový systém, tým väčšia erózia, tým väčšie teplo a to aj v lesoch a tým rýchlejší spád vody, ak sa zjaví.

Plochy umierajúcich lesov

„Tatry majú už dávno abnormálne veľké plochy umierajúcich lesov, pretože od ministrovania Sólymosa sa prestala robiť aktívna sanácia chorých lesov. Tragédie aká sa udiala v Tatrách budú, ak nepríde k akútnej sanácii našich vyschnutých a chorľavých lesov, len pribúdať. Štáty, kde počúvajú odborníkov už dávno nahrádzajú chradnúce smrekové monokultúry živými zmiešanými lesmi. Stačí sa ísť pozrieť do Českej republiky,“ konštatoval Taraba.

K včerajšej tragédií sa na sociálnej sieti vyjadril aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa, ktorý uviedol, že nešťastie v Tatrách si vyžiadalo životy dvoch žien. (Aktualizácia – v nemocnici nepodľahol zraneniam ďalší muž).

„Počas prudkého prívalového dažďa nastali v hornej hranici lesa odtrhy a zosuvy. Kamenno-bahenná lavína nešťastne vrazila do altánku, kde sa pred dažďom skrývali turisti. Po ceste odtrhu poodlamovalo vyschnuté stromy z bezzásahu a zahatilo prístupové cesty a mosty. Zranených evakuovali letecky aj po zemi. Chcem sa poďakovať za rýchle nasadenie miestnych chlapov, ktorí vyrazili prepiľovať cestu a aspoň provizórne zabezpečiť prechod po zemi, a záchranným zložkám ďakujem za riskantný, život ohrozujúci zásah. Úprimnú sústrasť pozostalým,“ uviedol Kuffa.