Bezpečnosť na Slovensku podľa liberálov zlyháva, navrhujú zavedenie dobrovoľných jednotiek obecnej polície – VIDEO

Bezpečnostná situácia v SR sa dramaticky zhoršila. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá prináša možné riešenia. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa liberálov zlyhali.
„Ľudia sa necítia bezpečne, kriminalita rastie a dôvera v štát a jeho inštitúcie je historicky najnižšia,“ vyhlásila SaS, ktorá sa rozhodla predložiť novelu zákona o obecnej polícii. Tá by umožnila vznik dobrovoľných jednotiek obecnej polície.
Polícia je v rozklade
Poslanec za SaS Juraj Krúpa upozornil, že sa Slovensko prepadáva ako ekonomicky, tak aj spoločensky a bezpečnostne. „Nie je to len zahraničná politika, ktorá nás vedie do izolácie a tým oslabuje našu bezpečnosť v medzinárodnom prostredí. Je to aj vnútorná bezpečnosť, ktorá sa rozpadá pred očami,“ povedal Krúpa.
Bezpečnostná situácia sa dramaticky zhoršuje a ľudia sa boja. Podľa ÚMS je na vine najmä novela Trestného zákona
Dôvera občanov v štát podľa jeho slov rapídne klesá. Upozornil, že polícii či štátu verí dnes len 10 až 12 percent ľudí, pričom nejde len o reálnu bezpečnosť, ale aj o pocit. „Všetci cítime, že na Slovensku nie je bezpečne. Dopomohla tomu aj hanebná novela Trestného zákona, ktorá oslobodila kriminálnikov a rozviazala im ruky, aby mohli svojvoľne kradnúť. Ľudia sa boja večer vyjsť z domu,“ doplnil poslanec za SaS.
Krúpa ďalej skonštatoval, že polícia je v rozklade. „Rezort vedie amatér a troll z Budkoviec, známy tým, že dokáže kupovať lacné veci draho. Pod jeho vedením kolabuje fungovanie polície aj okresných úradov,“ vyhlásil Krúpa s tým, že chýbajú policajti, ich autá sú pokazené, nie sú peniaze na opravy, papier, tlačiarne či tlmočníkov.
Zhoršenie bezpečnostnej situácie
Na rapídne zhoršenie bezpečnostnej situácie poukazovala už aj Únia miest Slovenska či Združenie miest a obcí Slovenska. Minister vnútra však podľa Krúpu pristupuje k situácii s arogantným úsmevom a výhovorkami. Ľudia sa podľa poslanca chcú sami brániť a chrániť svoj majetok, obracajú sa aj na svojich starostov. SaS preto prišla s návrhom, aby mohli obce zriadiť dobrovoľníkov s písomným poverením od náčelníka obecnej polície.
Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok
„Pomáhali by pri zabezpečení verejného poriadku, bezpečnosti v uliciach a doprave. Ich pokyny by boli záväzné a boli by riadne označení páskou a preukazom,“ spresnil Krúpa.
Exministerka spravodlivosti poslankyňa Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že krádeže v obchodoch a narastajúcu kriminalitu predpovedali ešte pred novelou Trestného zákona. Poslankyňa v súvislosti s bezpečnostnou situáciou vyzvala občanov, aby prišli na protest 21. októbra o 17:00 na Námestie SNP v Bratislave.