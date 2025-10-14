V Kosoríne niekto posprejoval pamätník SNP, Šutaj Eštok z toho viní opozíciu a jej priaznivcov

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nejde o ojedinelý incident.
V obci Kosorín (okres Žiar nad Hronom) neznámi páchatelia poškodili pamätník SNP, nasprejovali naň nenávistné a vulgárne odkazy. Vo svojom vyjadrení to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa jeho slov tým páchatelia pošliapali pamiatku hrdinov, ktorí položili svoje životy za slobodu Slovenska.

Na fotografii, ktorú minister zverejnil na sociálnej sieti, vidieť pamätník s tankom, na ktorého podstavec niekto červenou farbou napísal slová „Vivat Cintula“. Ide zrejme o odkaz na meno Juraja Cintulu, ktorý minulý rok v polovici mája spáchal počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici má rozsudok v prípade streľby na premiéra vyhlásiť 21. októbra.

Podľa šéfa rezortu vnútra nejde o ojedinelý incident. „Opakuje sa to a má to spoločného menovateľa – je to výsledok atmosféry nenávisti a rozdeľovania, ktorú už roky vedome vytvárajú predstavitelia opozície a ich spriaznené médiá. Ich nenávistné kampane rozkladajú spoločnosť, znevažujú naše dejiny a relativizujú hodnoty, na ktorých stojí moderné Slovensko,“ uviedol Šutaj Eštok.

Dodal, že vidíme, kam to vedie. „Priaznivci opozície otvorene schvaľujú atentát na predsedu vlády, šíria nenávisť voči konkrétnym skupinám ľudí a vandalizujú pamiatky, ktoré sú súčasťou našej národnej identity a historickej pamäti,“ myslí si.

Minister tiež odmietol všetky prejavy nenávisti a dôrazne odsúdil schvaľovanie obzvlášť závažných trestných činov. „Nikdy nebudem tolerovať pošliapavanie pamiatky našich hrdinov, schvaľovanie násilia ani rozsievanie nenávisti. Toto nie je cesta, ktorou sa má uberať Slovensko,“ uzavrel.

