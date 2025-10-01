Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, materiál predložil Šutaj Eštok

Vláda schválila Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030. Materiál na rokovanie vlády predložil minister vnútraMatúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Nevyhnutné prijatie stratégie
Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že kriminalita s presahom na finančný systém je celosvetovou závažnou hrozbou nielen pre ekonomickú stabilitu krajín, ale aj pre dôveru verejnosti v inštitúcie, právny štát a demokratický poriadok.
Prijatie stratégie je podľa rezortu nevyhnutné pre splnenie domácich a medzinárodných záväzkov SR, zvýšenie efektívnosti národného režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu a tiež pre udržanie dôvery investorov, finančných inštitúcií a medzinárodných partnerov v integritu slovenského finančného prostredia.
Chránenie integrity finančného systému
„Víziou národnej stratégie je SR ako bezpečný, odolný a dôveryhodný štát s komplexným a efektívne fungujúcim systémom predchádzania, odhaľovania a postihu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a proliferácie zbraní hromadného ničenia, ktorý je plne zosúladený s európskym a medzinárodným rámcom a založený na princípoch národnej koordinácie, rizikovo orientovaného prístupu a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
Hlas prirovnal správanie sa Danka k Matovičovi. Rozbíja jednotu vlády, tvrdí Šutaj Eštok
Slovensko má tak ambíciu systematicky a koordinovane chrániť integritu svojho finančného systému, podporiť právny štát a prispieť k medzinárodnému úsiliu v boji proti trestnej činnosti. Národná stratégia je plánovacím dokumentom, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia.
Finančné spravodajstvo
Súčasťou je aj akčný plán, ktorý stanovuje úlohy ministerstvám a iným štátnym orgánom. Zameriava sa pritom na šesť oblastí. Prvou oblasťou je legislatívny a regulačný rámec boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, druhou hodnotenie rizík, štatistika a rizikovo orientovaný prístup a treťou je dohľad, transparentnosť a konečný užívateľ výhod.
Manžel policajnej prezidentky Maškarovej je zástupcom šéfa inšpekcie, transparentnosti to podľa KDH neprospieva
Ďalšou oblasťou je finančné spravodajstvo, odhaľovanie a trestné stíhanie legalizácie výnosu z trestnej činnosti, vyhľadávanie výnosu z trestnej činnosti vedúce ku konfiškácii a reálne odoberanie skonfiškovaného výnosu z trestnej činnosti.
Ďalej je to financovanie terorizmu a cielené finančné sankcie v oblasti financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia a šiestou oblasťou je národná a medzinárodná spolupráca.