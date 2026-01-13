BBC žiada súd o zamietnutie Trumpovej žaloby pre odvysielanie dokumentu, ktorým údajne ovplyvnila voľby

Britská verejnoprávna televízia BBC plánuje požiadať federálny súd na Floride o zamietnutie žaloby amerického prezidentaDonalda Trumpa vo výške 10 miliárd dolárov za odvysielania dokumentu, ktorým údajne poškodila jeho dobré meno a ovplyvnila americké prezidentské voľby v roku 2024.
V podaní, ktoré právnici BBC v pondelok predložili floridskému súdu, sa uvádza, že súd nemá vecnú príslušnosť na rozhodovanie. Zároveň argumentujú, že Trump nedokáže preukázať, že dokument – odvysielaný pred voľbami 2024, ale nie v USA – mu spôsobil akúkoľvek právne dokázateľnú ujmu. V podaní sa uvádza, že Trump zvíťazil vo voľbách 5. novembra 2024 a na Floride dokonca získal náskok 13 percentuálnych bodov.
Trump podal žalobu minulý rok pre dokument BBC, v ktorom bol jeho prejav zo 6. januára 2021 pred útokom na Kapitol upravený tak, že navodzoval dojem, akoby Trump svojich priaznivcov na útok výslovne vyzval. Od BBC požaduje odškodné najmenej päť miliárd dolárov za každý z dvoch bodov žaloby – za údajné ohováranie a porušenie floridského zákona o klamlivých obchodných praktikách.
Trumpovi právnici v žalobe tvrdia, že upravený prejav v dokumente bol „vymyslený“, a celý dokument označili za „drzý pokus o zasahovanie a ovplyvnenie“ volieb v roku 2024 v prezidentov neprospech. Kauza viedla k rezignácii generálneho riaditeľa BBC Tima Davieho a šéfky spravodajstva Deborah Turnessovej.
„Ako sme už jasne uviedli, budeme sa v tomto prípade brániť. Prebiehajúce súdne konania nebudeme komentovať,“ povedal hovorca BBC v súvislosti s najnovším podaním.