Európska únia sa dnes javí ako jeden z posledných pevnostných pilierov liberálnej demokracie v západnom svete. Podľa bývalého federálneho agenta a politického komentátora Carricka Ryana je práve úspech EÚ tým, čo autoritári na oboch stranách Atlantiku považujú za hrozbu. „Budúcnosť ľudstva závisí od prežitia EÚ a práve jej úspechu sa autoritári boja,“ zdôraznil Ryan pre web liga.net.
Ryan upozorňuje, že americký prezident Donald Trump a Kremeľ majú spoločný záujem – oslabiť Európu. „Európska únia je hlavnou hrozbou pre autokratov. Preto Trump a Kremeľ snívajú o jej oslabení,“ podotkol Ryan. Podľa neho nejde len o geopolitické ambície, ale aj o ideologický boj, v ktorom európske demokratické inštitúcie predstavujú prirodzenú bariéru proti expanzii autoritárskych režimov.
Komentátor sa odvoláva aj na Trumpovu bezpečnostnú stratégiu. „Znovu som si prečítal Národnú bezpečnostnú stratégiu Trumpovej administratívy a to, ako nezaslúžene málo sa o tomto skutočne pozoruhodnom dokumente povedalo, je jasným znakom našej doby.“ Dokument podľa Ryana vyzýva Spojené štáty, aby spolu s európskymi spojencami „pestovali odpor voči súčasnej trajektórii Európy“.
Zaujímavá je aj pasáž, ktorá sa zdá podporovať nacionalistické prúdy na starom kontinente: „Amerika vyzýva svojich politických spojencov v Európe, aby prispeli k oživeniu tohto ducha, a rastúci vplyv vlasteneckých európskych strán skutočne poskytuje dôvod na veľký optimizmus.“ Ryan poukazuje, že spojenie týchto tvrdení s klauzulou o „pestovaní odporu“ naznačuje reálnu súhru cieľov Washingtonu s ruskou stratégiou oslabiť EÚ.
„Ak sa to číta v spojení s ďalšími časťami dokumentu, je rozumné dospieť k záveru, že USA v skutočnosti prijali ruský cieľ oslabiť Európsku úniu prostredníctvom aktívnej podpory nacionalistických politických strán v nej,“ dodáva Ryan. Podľa neho ide o nebezpečný precedens, ktorý môže oslabiť jednotu a stabilitu celého západného sveta. Jeho komentár je zároveň výzvou pre európskych lídrov, aby videli aktívnu obranu EÚ ako strategickú prioritu, nie len diplomatickú formalitu.