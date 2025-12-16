Trump podal žalobu o desať miliárd dolárov na BBC, tá sa bráni

Americký prezident Donald Trump podal žalobu na britskú verejnoprávnu televíziu BBC, pričom od nej žiada odškodné desať miliárd dolárov. Spor sa týka dokumentárneho programu Panorama, ktorý BBC odvysielala pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2024.
Vo filme boli použité zostrihané zábery Trumpovho prejavu, na základe ktorých vznikol dojem, že súčasný šéf Bieleho domu 6. januára 2021 vyzýval svojich priaznivcov na násilný útok na sídlo amerického Kongresu na washingtonskom Kapitole.
Chýba právny základ
Žaloba tvrdí, že BBC porušila aj zákon štátu Florida zakazujúci klamlivé a nekalé obchodné praktiky. Trump žiada päť miliárd dolárov za každý z dvoch bodov žaloby. BBC sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila, no predtým sa ospravedlnila Trumpovi za chybu v úprave dokumentu a priznala, že zostrih vytvoril mylný dojem o jeho výzvach na násilie. Televízia však tvrdí, že neexistuje právny základ na žalobu.
BBC sa bráni
Žaloba predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre BBC v jej 103-ročnej histórii. BBC uviedla, že dokument nebol vysielaný v USA, no žaloba tvrdí, že si ho Američania mohli pozrieť prostredníctvom streamovacej platformy BritBox.
Tú vlastnia spoločnosti Blue Ant a BBC, ktoré na žiadosti o vyjadrenie nereagovali, no britská televízia medzičasom uviedla, že sa voči Trumpovej žalobe bude brániť.
„Ako sme už predtým objasnili, budeme sa v tomto prípade brániť,“ uviedol hovorca BBC s tým, že k prebiehajúcim súdnym konaniam sa spoločnosť nebude ďalej vyjadrovať.