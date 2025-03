Slovenky v autách preferujú vôňu benzínu, čoraz viac si vyberajú automaty

Historicky prvá žena „za volantom“ nemala na výber. Ak chcela vyraziť na cestu autom, mala jednu možnosť – Benz Patent Motorwagen. Akú značku a model by si však z desiatok možností Bertha Benz vybrala dnes? S jej pôvodným vozidlom by mal s najväčšou pravdepodobnosťou jedno spoločné – motor by poháňal benzín.

Vyplýva to z prehľadu nákupných preferencií svojich zákazníčok, ktoré pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zverejnil AURES Holdings, prevádzkovateľ siete predajcov automobilov AAA AUTO.

Hatchback je najpopulárnejší

Najpopulárnejším tvarom karosérie je tradične hatchback, ktorého typickými a najobľúbenejšími reprezentantmi sú Škoda Fabia, VW Golf či Kia Ceed. Aj keď pred piatimi rokmi boli ženy častejšie pri výbere áut naklonené väčším vozidlám ako kombi, dnes sa čoraz viac rozhodujú pre SUV.

Platí to najmä pre ženy vo veku 37 až 55 rokov, ktoré tvoria až 40 percent zákazníčok predajcu. V tejto skupine, ktorá často pozostáva z pracujúcich matiek, má SUV dnes podiel 26,7 percent, zatiaľ čo hatchbacky sú stále najobľúbenejšie s podielom 39,2 percent.

Ženy vo veku 51 až 65 rokov tiež preferujú SUV a mestské crossovery, avšak hatchbacky stále dominujú s podielom 41,3 percent. Mladšie ženy do 25 rokov preferujú skôr požičiavanie vozidiel. „Ak si ho kúpia, polovica si vyberie hatchback a štvrtina kombi. SUV zvolí len jedna z desiatich,“ vysvetlila generálna riaditeľka a predsedníčka AURES Holdings Karolína Topolová.

Najobľúbenejšou značkou medzi slovenskými ženami je dlhodobo Škoda, najmä modely Octavia a Fabia, ktoré sa striedajú na vrchole rebríčka naprieč generáciami.

Rastie popularita automatických prevodoviek

Zaujímavým trendom je rastúca popularita automatických prevodoviek, najmä u žien vo veku 26 až 36 rokov, kde sa podiel týchto vozidiel za posledných päť rokov zvýšil z necelých 18 na 31 percent. Najväčší posun k automatom je však viditeľný u najmladších zákazníčok, kde sa dopyt po automatických prevodovkách zdvojnásobil a dosahuje 30 percent.

Pokiaľ ide o preferencie pohonných hmôt, asi nie je prekvapujúce, že ženy si väčšinou vyberajú benzínové motory. Ich podiel sa s vekom postupne zvyšuje, najmä na úkor dieselových áut. V prípade elektromobilov sú však Slovenky stále pomerne skeptické, ak už si vyberú alternatívny pohon, volia hybrid.

Priekopníčka automobilizmu Bertha Benz samozrejme takýto výber nemala. Keď vyrazila na svitaní v auguste 1888 na svoju zhruba 100 kilometrov merajúcu cestu z Mannheimu do Pforzheimu vedela, že keď bude potrebovať doplniť nádrž, bola odkázaná na lekáreň. Iba v nej sa totiž vtedy predával benzín.

Nielen preto, ale aj kvôli nutnosti neustále dolievať vodu do chladiča či čistiť sponou do vlasov karburátor, dorazila do cieľa až večer. Stala sa však nielen prvou ženou, ale aj prvým človekom v histórii vôbec, ktorý absolvoval pomocou automobilu diaľkovú cestu.