August priniesol výrazný pokles dovozu áut, bol druhým najslabším mesiacom v tomto roku

Individuálne dovozy áut zo zahraničia zaznamenali výrazný prepad. Po tom ako v uplynulých mesiacoch padali rekordy spojené s pomerne veľkým počtom dovezených osobných vozidiel, v auguste prišiel naopak medzimesačný pokles o 656 kusov.

Bratislavský kraj opäť dominoval

Ako vyplýva z oficiálnych štatistík Ministerstva vnútra SR, na ktoré upozornila spoločnosť Aures Holdings, počas augusta bolo na Slovensko spoza hraníc individuálne dovezených 4 942 osobných automobilov, z toho drvivá väčšina ojazdených. V júli ich pritom bolo 5 598.

Minulý mesiac ich tak bolo importovaných najmenej za uplynulých sedem mesiacov. Veľký pokles badať napríklad aj v tradične najsilnejšom bratislavskom regióne, kde ich bolo dovezených medzimesačne o 201 menej. Aj napriek tomu Bratislavský kraj opäť dominoval s počtom 874 áut.

Na druhej strane, najmenej ich bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji, a to 483. Počas celého uplynulého roku sa na Slovensko z cudziny individuálne doviezlo celkovo takmer 62-tisíc osobných vozidiel, väčšinou ojazdených.

Výrazný medzimesačný prepad

„Uplynulé letné mesiace by sa dali charakterizovať z hľadiska dovozu jazdených automobilov na Slovensko doslova ako na hojdačke. Zatiaľ, čo v júli bolo spoza hraníc individuálne dovezených najviac osobných áut za predošlých 16 mesiacov, v auguste prišiel zase výrazný medzimesačný prepad, a to o vyše 650 vozidiel. Je otázne, či to súviselo aj s extrémnymi horúčavami, ktoré postihli celý región, alebo si skôr ľudia ešte chceli užiť voľno počas prázdnin,“ uviedla spoločná generálna riaditeľka AURES Holdings Karolína Topolová.

Oficiálne štatistiky ministerstva vnútra ukázali, že august 2024 bol z hľadiska dovozu automobilov z cudziny druhým najslabším mesiacom tohto roku. Menej ich bolo importovaných len počas zimy v januári, a to 4 679 kusov.

Pre porovnanie, v júli ich bolo 5 598, v júni 5 052, v máji 5 551, v apríli 5 443, v marci 5 473 a vo februári 5 211. Počas celého roku 2023 bolo na Slovensku zaregistrovaných 88 003 nových osobných vozidiel.